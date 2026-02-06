李貞秀未棄中國籍就當立委 綠黨團發函韓國瑜：一年內沒退籍應解職

記者劉秀敏／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀3日就職，但至今仍未放棄中華人民共和國國籍，相關爭議不斷延燒。民進黨團今（6）日發函立法院長韓國瑜，要求儘速查明李貞秀的國籍是否符合《國籍法》規定，並對外說明後續處理事宜。

陳培瑜秀出民進黨團發給韓國瑜的公文，同時發文表示，請韓國瑜查清楚，李貞秀如果違反《國籍法》，立法院應該予以解職！

陳培瑜指出，根據《國籍法》第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。民眾黨的麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。

廣告 廣告

陳培瑜直言，內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，卻都沒有得到回應。今天，民進黨立法院黨團也正式發函，「請韓院長不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代！」

更多三立新聞網報導

劉世芳出招！若韓國瑜不甩國籍爭議要送憲法法庭 李貞秀：妳個人意見？

劉世芳拒給李貞秀機密資料！黃國昌怒喊：她過去對我質詢「問A答B」

韓國瑜踹共！李貞秀國籍爭議延燒 綠黨團將發函：要求說明是否違法就職

李貞秀國籍爭議燒！他：民眾黨根本就是法律文革團

