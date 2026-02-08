李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」

政治中心／黃韻璇報導

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。

據《NOWnews》YouTube節目《鄉民大學問》網路投票調查，題目是「你認為陸配李貞秀適合擔任台灣不分區立委嗎？」截至今（8）日上午10時，超過1.1萬人投票，有74％民眾認為「適合，依法在台設戶籍滿10年就有參政權，不應刻意有標籤」、24%民眾認為「不適合，應先放棄對岸國籍，還有洩漏國家機密風險」，另有2％民眾沒意見。

中配立委李貞秀國籍爭議延燒。（圖／記者楊士誼攝影）

網友紛紛留言表示，「有些人一輩子都說愛台灣結果是愛台灣的錢，有些人不是出生在台灣來到台灣卻為台灣付出一生」、「一堆親戚在對岸大賺紅錢的適合當公職嗎」、「看她人品怎樣？是否是做事認真負責？英雄不問出處」，也有人直言「這麼愛台灣放棄中國國籍不是正好嗎」、「網路上已經很多陸配YTR示範過如何除籍了…民眾黨這次故意書寫疏漏假裝無法除籍」、「一碼歸一碼，規定擔任公職就是不能有雙重國籍，這個也是國民黨執政時期規定的，現在只是遵守其法令，不行就是不行」。

李貞秀因為中配身份，因此連日來因未放棄中國籍問題，引發爭議，內政部長劉世芳日前受訪時表示，李貞秀至今尚未提出任何「具法律效果的放棄」因此為了維護國家安全，將不會提供調閱機密以上資料，劉世芳強調，有關密件是由機關首長來認定，內政部就是按照相關規範來處理密件是否提供為原則，自己認真希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理。

