李貞秀未棄中國籍 北社轟：正面衝撞我憲政秩序底線 籲相關單位控管國安風險

[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀指出，她曾赴中辦理放棄中國籍，但不被中國公安局受理。對此，台灣北社發表聲明痛批，這已不只是個人行政疏失，而是對中華民國憲政秩序與國家制度底線的正面衝撞，呼籲陸委會、內政部依法處置，避免社會陷入不確定性與猜疑。

台灣北社4日發表聲明指出，代議士不是凌駕於法律之上的特權階級，任何試圖以政治操作逃避國籍與忠誠義務的行為，都是對民主制度的挑釁與破壞，依目前公開且可檢證的客觀資料清楚可見，李貞秀所提的「放棄中國國籍」申請文件，在法律上根本不具可受理性。任何具備基本法律常識、且有意擔任立委者，皆不可能不知此一事實，這表示相關文件並非單純錯誤，而是刻意以不可能被受理的文件製造合規假象，以規避台灣現行法令。

聲明提及，依《兩岸人民關係條例》與《國籍法》規定，凡未於就職宣誓前完成放棄中國國籍申請者，即不具立法委員資格。因此，就現行中華民國法律而言，李貞秀的就職資格自始即屬無效。在未完成法定要件之前仍容許其行使立法委員職權，不僅形同架空法律，更等同向外部勢力敞開大門，對國會正當性與國家安全造成不可逆的制度性風險。

台灣北社呼籲，內政部、陸委會作為國籍與公職資格、兩岸身分相關法律的主管機關，積極踐行其法定職權，盡速向社會清楚說明處置依據與時程，讓制度說話，避免社會陷入不確定性與猜疑；為維護國家安全與憲政信賴，在資格爭議尚未釐清前，應即刻設置最低限度的防火牆，李貞秀不得接觸國家機密、不得質詢政府官員、不得介入任何涉及國安或機密的程序，這是民主憲政體制在國家安全考量下的基本風險控管。

北社痛批，民眾黨一再以極端、邊緣案例測試民主憲政的底線，將國會席次化為政治博弈的籌碼，這不是正常的政黨政治，而是對民主法治的系統性侵蝕，台灣社會已清楚表態，支持國家法治，不容許任何人把民主當成試驗品。

北社呼籲，主管機關立即依法排除不具資格者的一切公權力行使，並對外提出明確、可驗證的處置時程與法律依據；北社將持續動員公民社會監督，直到憲政制度被確實遵守為止。

