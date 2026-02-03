李貞秀未棄中國籍！律師揪1疑點：中國特工

▲民眾黨新科立委李貞秀，因國籍議題備受關注。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨6名新任不分區立委於今（3）日就職，中配背景的李貞秀因國籍問題，備受外界高度關注；而外媒《BBC》近日報導提到，李貞秀在遞交爭取提名的隔天，便與先生完成離婚手續，事後她本人也親口證實是「友好分手」。對此，律師陳君瑋質疑，李貞秀堅持不退出中國國籍，請問她是中國派來的特工嗎？

陳君瑋表示，以他身為律師的敏感度來看，很多中配假結婚的案例，最後都被以「偽造文書」送辦。他提出疑點詢問，通常老婆擔任立委，不是應該很光榮的事情嗎？為何會在就職前，老公要離婚？在躲避什麼？此部分政府單位應該開始查辦。

「這會不會是中共在台灣辛苦埋下多年的共匪種子？想起來真是讓人不寒而慄。」陳君瑋進一步指出，更奇怪的是，民眾黨有什麼理由，硬要保住她，遭受社會攻擊？卻完全提不出一個合理的說明？藉民主的開放毀壞民主，正是藍白在做的事？

此外，陳君瑋也提到，根據《中華人民共和國國籍法》第12條規定：「國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍」。這讓他不禁質疑，李貞秀堅持不退出中國國籍，「請問妳是中國派來的特工，所以無法放棄嗎？」他更呼籲陸委會、內政部應開始調查。

