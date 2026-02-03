李貞秀未棄國籍！他揪「2特殊身分」網秒懂

▲李貞秀今（3）日赴立法院參加就職典禮，受訪卻口誤說：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」引發輿論熱議。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀等6人遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她則自稱已申請，但無法辦理，引發政壇熱議。對此，政治工作者周軒質疑，對岸的《國籍法》中，僅「國家工作人員」與「現役軍人」不得退出中國國籍，那麼，李貞秀是什麼原因呢？

李貞秀今（3）日在立法院宣示就職時，情急之下說成了：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」掀起輿論譁然；此外，她受訪時還秀出機票，稱她去年赴出生地衡南縣公安局出入境辦事處，申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，不過自己沒有放棄，又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理；李貞秀更不客氣反嗆，不然把文件轉給內政部，請內政部去放棄看看。

廣告 廣告

對此，周軒翻找了中華人民共和國的《國籍法》後發現，其實是可以「放棄中國籍」的，第十條明訂，中國公民具有下列條件之一的，可以經申請批准退出中國國籍：一、外國人的近親屬；二、定居在外國的；三、有其它正當理由。

「公安部核准就過了，但是誰不能放棄呢？」周軒也特別點出第十二條規定中，明確寫著「國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍」，這讓他不禁質疑，所以李貞秀，她是什麼原因不能放棄中國國籍呢？沒有正當理由嗎？

網友紛紛留言表示「不能說的・秘密」、「嘩！是中國不可分割的重要人物呢！」、「被發現了，帶任務的」、「情報間諜人員、解放軍，自己選一個」、「根本就是匪類！支持內政部強勢執法！！！」、「就是統戰的旗子啊！」、「雙重國籍任公職，此例一開沒完沒了⋯」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德民調重現「黃金交叉」！林濁水揭這件事：評價大翻案

怕被「舔共」拖下水？盧秀燕低調訪美 他曝：鄭麗文淪中共月亮

賴清德重返上風！最新民調超驚人 她開嗆藍白：再擋變鑽石交叉