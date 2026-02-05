李貞秀根本無法放棄中國國籍 學者轟：民眾黨代表的價值就是破壞法治基本砥柱

葉耀元教授指出，李貞秀根本無法放棄中國國籍，就不具有在台灣擔任公職的權利，痛批民眾黨代表的價值，就是破壞法治國家的基本砥柱。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀指出，她曾赴中辦理放棄中國籍，但不被中國公安局受理。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（5）日直言，李貞秀根本無法放棄中國國籍，就不具有在台灣擔任公職的權利，痛批民眾黨代表的價值就是破壞法治基本砥柱。

民眾黨中配立委李貞秀已宣誓就職，傳出政府部門將不配合相關質詢，李貞秀4日受訪時表示，政府官員若拒絕立委質詢，現行法律好像沒有相關罰則，但可以到監察院檢舉瀆職。

內政部長劉世芳強調，法律規範當選立委須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求內政部不提供李貞秀密件以上資料。

對此，葉耀元發文表示，李貞秀問題在於，她根本就無法放棄中國國籍，所以基本上她根本就不具有在台灣擔任公職的權利；而且，不只是機密文件不能給她，是她根本就不應該擁有立法委員的權責，「問題真正的核心是，若民眾黨其他立委把機密文件給她，請問有辦法阻擋資料外洩嗎？」

「依法行政，這是所有法治國家的基本」，葉耀元痛批，民眾黨代表的價值，就是破壞法治國家的基本砥柱，「這樣的政黨除了帶來破壞，沒有任何建樹」。

