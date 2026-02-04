李貞秀棄中國籍難！柯文哲這句話反問陸委會

▲李貞秀棄中國籍，民眾黨前主席柯文哲表示，請賴清德政府明白把SOP說明。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.04）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委李貞秀昨日宣誓就職，但其中配身分面臨中國國籍難以放棄問題。針對內政部要求李貞秀提出放棄國籍申請遭拒證明，民眾黨前主席、現任國家治理學院院長柯文哲今（4）日表示，請民進黨政府明確說明到底要怎麼做，一個法律公布以後要讓人民有辦法執行，並反問陸委會主委邱垂正說叫李貞秀要努力一點，「那你告訴我怎麼努力？」



柯文哲今受訪說，李貞秀的問題就明白講，請民進黨政府明確說明到底要怎麼做，一個法律公布以後要讓人民有辦法執行，按照目前中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，中配根本不是外國人，既然中配不是外國人，要求他按照國籍法去放棄國籍，她就不是外國人要怎麼放棄外國籍？



柯文哲說，「所以為什麼一開始就講說，政府有權力公布法律，但也要清楚讓人民知道我要怎麼遵守法律」，所以請賴清德政權，明白把SOP，或是流程圖要怎麼做，如果李貞秀跑去大陸說要放棄國籍、人家說你不能放棄，「聽說邱垂正叫他要努力一點，那你告訴我怎麼努力？」



柯文哲說，如果中選會、大法官來都頒給李貞秀當選證書，那你們不要中選會跟內政部先喬一喬？一個政府的不同機關給出不同判定，「所以為什麼講那句話，你不要逼死人民，所以這問題我覺得這樣，請賴清德政權清楚講出來，這到底要怎麼做」。



