李貞秀棄PRC國籍受阻 邱垂正：必須依法行政

（中央社記者李雅雯台北3日電）民眾黨不分區立委李貞秀表示，返陸出生地申請放棄國籍，不過未獲受理。陸委會主委邱垂正強調，必須依法行政，阻撓其完成放棄國籍的是中華人民共和國政府，不是中華民國政府。

陸配立委李貞秀今天宣示就職。李貞秀對媒體表示，先前特地飛回中國大陸出生地申請放棄國籍，不過不被受理；如同大陸委員會（陸委會）所言，沒有陸配由於台灣身分成功放棄中華人民共和國國籍的例子。

李貞秀表示，從出生至今，沒有一天拿過中華人民共和國護照；唯一的一本護照是中華民國護照。絕對效忠中華民國，因為是對著中華民國憲法宣誓，唯一效忠中華民國，沒有任何問題。

邱垂正今天下午前往台北國際書展出席「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，他於會前受訪表示，中華民國是民主法治國家，李貞秀必須依照相關法律規定放棄中華人民共和國國籍，要取回放棄國籍證明還有1年時間，一切依法行政。

邱垂正坦言，原陸籍人士去申請放棄中華人民共和國國籍，沒有人完成過。

他強調，不過依法就是「要去放棄看看」；世界上有些國家的憲法不准國民放棄國籍，這些人倘若歸化成為中華民國國民，也無法放棄原有國籍，依據國籍法規定，也將無法擔任公職，國籍法不是針對中國大陸配偶，而是一視同仁。

對於李貞秀提到返陸申請放棄中華人民共和國國籍未被受理的狀況，邱垂正回應，無法放棄國籍是出於中華人民共和國政府不讓她放棄，阻撓她完成放棄國籍的是中華人民共和國政府；不是中華民國政府。

邱垂正表示，落實相關法律還有一層意義，原因在於身為中華人民共和國國民有履行中華人民共和國憲法、國家安全法、反間諜法、反分裂國家法等法律的義務，若是沒有做到，恐會被制裁；所以依法行政，要求其放棄中華人民共和國國籍，這也是出於保護的角度。（編輯：邱國強）1150203