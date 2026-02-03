李貞秀欲放棄國籍碰壁 陸委會稱非針對中配：一切都依法行政

民眾黨新科立委、中配李貞秀今（3日）於立院宣誓就職。（圖／李智為攝）

民眾黨新科立委、中配李貞秀今（3日）於立院宣誓就職，針對國籍爭議，他拿出機票及退出中國籍申請表等相關文件指出，去年曾赴中辦理退出國籍手續，但不被接受。對此，陸委會主委邱垂正今（3日）受訪時表示，李貞秀仍須依法放棄中國國籍，也當然必須取回證明，接下來還有1年的時間，一切就依法行政；至於李是否有放棄國籍的決心，則待內政部審定。

邱垂正下午出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，針對李貞秀國籍議題，他表示，中華民國是民主法治的國家，恭喜並祝福李貞秀上任，但李也要依照相關法律行使職權，並依法放棄中華人民共和國國籍。

「當然必須取回證明，接下來還有1年的時間，一切就依法行政。」邱垂正說，雖然放棄中國國籍並沒有人完成，但依法仍要努力看看。尤其世界上包括墨西哥、阿根廷與宏都拉斯等，有多國皆不准國民放棄國籍，亦即歸化為中華民國國民也無法放棄原籍。

邱垂正指出，因為《國籍法》的關係，所以這些國家的人就無法擔任我國公職。《國籍法》並非特別別針對中國配偶，而是針對所有國家，所有都一視同仁，若只針對中配有不同的規定，對其他國民是不公平的。

邱垂正說，李貞秀無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國不讓她放棄，阻撓放棄國籍的是中華人民共和國。尤其作為中華人民共和國國民，有要履行中國《憲法》、《國家安全法》、《反間諜法》、《反分裂國家法》等義務，若沒有放棄中國國籍，沒有服從這些法律的話可能會被制裁。

邱垂正說，所以也是從保護李貞秀的角度，依法要求其放棄國籍，才能避免李貞秀被這些中國的法律制裁。而在遵守法律的前提下，陸委當然希望所有中配在台灣安居樂業，會盡最大努力協助。

至於李貞秀已出示機票等證明，算是有放棄國籍的決心嗎？邱垂正說，《國籍法》的主管機關是內政部，尊重其審定。



