李貞秀比照王金平訴訟奪回黨籍？他搖頭曝1關鍵：白白浪費律師費而已

政治中心／黃韻璇報導

李貞秀遭民眾黨開除黨籍處分。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨不分區立委李貞秀近期爭議不斷，不只未放棄中國籍問題，她涉及的不當發言不少白營要角也要李貞秀「知所進退」。昨（13）日民眾黨中評會經過三個半小時的會議討論，七位中評委一致決議，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。許多人好奇李貞秀是否有辦法比照王金平透過訴訟奪回黨籍？不過媒體人黃揚明就直言，可能只是白白浪費律師費而已。

李貞秀13日被民眾黨開除黨籍後，許多人疑問李貞秀有沒有辦法比照王金平透過訴訟奪回黨籍？黃揚明發文回顧，當年馬王政爭發生得又急又快，王金平的黨籍保衛訴訟戰包括假處分及後續審判結果都勝訴的關鍵，是當時沒有《政黨法》，政黨一樣隸屬於《人民團體法》的管轄範圍，但人民團體法有一條規定是：「會員之除名，應經會員（會員代表）大會出席會員三分之二以上通過才可決議。」於是王金平的律師藉以主張當時國民黨開除王黨籍的程序不完備，才能在訴訟戰勝利。

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然而黃揚明提到，在2017年12月《政黨法》公告施行後，政黨就不再隸屬於《人民團體法》管轄，而是由專法《政黨法》來規範，也不再有前述《人團法》的會員除名規範，而是尊重各政黨的規章。因此當2019年時代力量的不分區立委高潞以用被開除後向北院提出「確認黨員資格存在」的假處分，但台北地院認定，根據時力規章，高潞以用當時還沒完成開除黨籍全部程序，仍有向仲裁委員會申訴的權利，因此駁回高潞以用提出的相關訴訟。

黃揚明表示，也就是說在《政黨法》上路後，各政黨只要依照訂定的相關規章、程序通過開除黨員黨籍（除名），司法上已很難比照王金平案處置。因此他認為，「李貞秀要申訴，就向民眾黨的仲裁委員會提出吧！走司法這條路，若沒有具體事證證明民眾黨程序有瑕疵，可能只是白白浪費律師費而已」。

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