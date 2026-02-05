「李貞秀沒完成退籍申請手續」！劉世芳：解職部分由立院做應有程序

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定。內政部長劉世芳今表示按照目前看法，內政部會認為李貞秀沒有完成退籍的申請手續，解職的部分就由立法院做機關上應該有的程序。

劉世芳今表示按照目前看法，內政部會認為李貞秀沒有完成退籍的申請手續，解職的部分就由立法院做機關上應該有的程序。（圖取自行政院YT）

行政院發言人李慧芝今天（5日）主持行政院會會後記者會，針對李貞秀相關議題時表示，只要是擔任國家的公職，就必須遵守現行國籍法規範，沒有任何例外，這也是國家對於公務員國家忠誠最基本的要求，行政院會在合乎憲法，和依法行政前提下履行憲法義務，至於個案是否符合相關規定，目前內政部跟立法院還在釐清當中。

廣告 廣告

劉世芳接著說明，內政部這2天已經陸陸續續把《國籍法》20條公告給大家周知，但內政部在1月30日之前就把《國籍法》20條的相關規範，用行文的方式給李貞秀本人、給中選會、給司法院秘書長、以及立法院秘書長，因為這些相關單位裡面所負責主管的法律各不相同。

行政院發言人李慧芝5日主持行政院會會後記者會。（圖/資料照）

劉世芳強調，但是內政部是屬於《國籍法》尤其是20條的主管機關，就要善盡提醒責任。據《國籍法》第20條，李貞秀要正式就職之前，就必須要申請退籍，也就是退中華人民共和國國籍，這件事情無庸置疑。理論上，李貞秀要把退籍的正式官方文件，送給擬任機關也就是立法院，內政部已經把相關條文送給立法院秘書長來參考，相信立法院非常清楚。

劉世芳進一步指出，所以到目前為止，內政部沒有收到有關於李貞秀退籍中華人民共和國申請表的影本，所以理論上可能李貞秀並沒有完成全部的就職手續。

劉世芳稱，按照《國籍法》20條，民選公職的解職機關，立委就是立法院，直轄市議員是行政院，省轄的縣市議員是內政部，如果是山地原住民區域代表是直轄市政府，鄉鎮市代表是縣市政府，村里長是鄉鎮市區公所，公職人員則是各該主管機關。目前為止，如前南投縣議員史雪燕，內政部已經在去年完成解除其議員職務。村里長部分，也要求縣市地方政府要完成解職任務，所以《國籍法》20條是非常明確，而且是寫在條文裡面，不是寫在行政命令。

延伸閱讀

4人加油就中獎 「90元發票」抱走1000萬

好市多充電站大降價！充電費下殺5.5元 限時優惠到2/28

930億來了！賴清德：讓企業馬上發財