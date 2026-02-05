李貞秀沒護照是真的？ 翁達瑞揭密中共政治套路：無法放棄國籍正是「雙重身分」鐵證

民眾黨不分區立委名單成員李貞秀，近期因國籍爭議陷入輿論風暴。（鏡報李智為攝）

民眾黨不分區立委名單成員李貞秀，近期因國籍爭議陷入輿論風暴。針對李貞秀自辯「未曾持有中國護照」且「中國不讓她放棄國籍」，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（5日）於臉書發文分析，他直言李貞秀說的是事實，但這正是最危險的「詭辯陷阱」。他強調，李貞秀無法放棄中國籍，剛好證明她具有「雙重國籍」，依法根本不能擔任立委。

揭開「大通證」之謎：不拿護照不代表不是中國公民

翁達瑞指出，許多人對李貞秀「未持有中國護照」的說法高度存疑，但這其實是事實。他解釋，中國政府為了宣示主權，將兩岸往來定義為「國內旅遊」，因此李貞秀當年嫁到台灣時，使用的是「大通證（大陸居民往來台灣通行證）」與「入台證」，而非護照。

廣告 廣告

翁達瑞提醒，雖然沒有護照，但李貞秀當時是憑藉「中國公民」身分取得大通證出境。即便後來取得台灣籍，回中國也是使用台胞證，全程確實不需持有中國護照，但這並不代表她不具備中國國籍。

為何無法放棄中國籍？ 翁達瑞：中國不承認「台灣護照」

針對李貞秀主張「中國不讓她放棄國籍」，翁達瑞也分析其背後的邏輯。他舉例，中國政府對取得「外國籍」的公民，往往是強迫其放棄中國籍；然而，歸化台灣籍的中國人卻是例外。

他解釋，在申請放棄中國籍時，必須出示「外國護照」。但因為中國不承認台灣護照是「外國護照」，因此李貞秀提交的申請會被視為無效。翁達瑞一針見血指出：「李貞秀無法放棄中國籍是真的，這剛好證明她一直持有中國與台灣的雙重國籍。」

翁達瑞呼籲：別落入民眾黨詭辯陷阱！鎖定雙重國籍事實

翁達瑞在文中警告，反對者不應糾結於「李貞秀有沒有護照」或「能不能放棄國籍」，因為這兩點在實務上都是事實。若執著於反駁這兩點，反而會掉進民眾黨設計的語言陷阱，模糊了法律焦點。

他最後總結，依照《國籍法》規定，具有雙重國籍者不得擔任立法委員。李貞秀持有雙重國籍是「鐵的事實」，民眾黨提名具雙重國籍的人選擔任不分區立委，是明顯的知法犯法，社會大眾應聚焦於此，而非隨之起舞。

更多鏡週刊報導

遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場

川習通話大談「台灣問題」 習近平畫紅線：對台軍售必須「謹慎」

川普、習近平通話談台灣 賴清德：美、中、台關係維持「4個不變」