李貞秀注意！「這些民代」不放棄中國籍全遭解職

政治中心／倪譽瑋報導

議員史雪燕（左）、村長鄧萬華（右）都曾因國籍問題遭解除公職。（圖／資料照）

立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，其中包含尚未放棄中國籍的配偶李貞秀，遞補後將成為台灣首位「具中國國籍身分」的立委，國籍放棄與否持續引發討論。過去因中國國籍而遭解職的案例，有2025年的花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華、2024年的前南投縣議員史雪燕，前者提起訴願，原處分獲撤銷。

隨著民眾黨「兩年條款」的執行，名列不分區名單、來自中國湖南的李貞秀即將遞補進入立法院，據「國籍法」規定，中華民國民選公職當選者，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，但李貞秀尚未出具放棄中國國籍的相關證明，僅強調「依法合憲」進行相關程序。

民眾黨籍中配李貞秀將就職立法委員。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

回顧過去因「中國國籍」而影響公職的民代案例，花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華來自中國四川，被內政部查出同時擁有「中華民國」與「中華人民共和國」雙重國籍，2025年8月1日就因國籍問題被解職，事後向花蓮縣政府提起訴願，同年10月訴願審議委員會決議撤銷原處分。

另外，南投縣前議員史雪燕來自中國河北，2021年遞補成為南投縣首名新住民縣議員，2022年爭取連任落敗，任職約1年4個月。2024年內政部以史雪燕未依國籍法規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，解除史雪燕議員公職，強調此舉是為避免國人兼具外國國籍者擔任民選公職人員，並非「剝奪外籍配偶參政權」。事後史雪燕進行訴願，但2025年4月被駁回。

