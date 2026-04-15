李貞秀為何被速斬？林延鳳揭黃國昌目的：為了「她」

政治中心／徐詩詠報導



前民眾黨立委李貞秀，因過往屢屢失言，加上又爆料黨內黑料，讓民眾黨火速召開中評會，並決議開除李貞秀黨籍，讓她喪失立委資格。沒想到李貞秀昨（14）日為了捍衛自身權益，登上政論節目大爆民眾黨內部鬥爭，更劍指黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡、前副祕書長許甫等人。對此，民進黨北市議員林延鳳也在政論節目上分析黃國昌急砍李貞秀的真實目的。

李貞秀為何被速斬？林延鳳揭黃國昌「真實目的」：為了戰狼小姐姐

李貞秀遭開除黨籍後，開轟黃國昌、陳智菡與許甫等人。（圖／民視新聞資料照）



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李貞秀日前登上政論節目《前進新台灣》爆料民眾黨，除了提到自己被黨中央人士施壓逼退，更強調自己是被抹黑栽贓，澄清自己從來沒有說過要用「職位來換金錢」，認為自己只是想把這個會期做完便可離職。對此，林延鳳分析黃國昌當時在12月為什麼要叫李貞秀放棄中國籍，她認為：「黃國昌想的是兩個人，第一個是白委陳昭姿，如果當時對方依循二年條款離任，現在又處理掉李貞秀，遞補上來的會是許忠信，再來就是陳智菡。」

李貞秀為何被速斬？林延鳳揭黃國昌「真實目的」：為了戰狼小姐姐

林延鳳認為，陳智菡現階段已往黃國昌靠攏。（圖／民視新聞資料照）





她進一步指出，黃國昌、陳智菡與民眾黨祕書長周榆修這群人，現在已經不再聽前黨主席柯文哲的話，而是靠向黃國昌，聽從對方的指示。她認為，很有可能如她分析的，在處理掉陳昭姿、李貞秀後，最終將由陳智菡繼任。林延鳳也不諱言，民眾黨在處理李貞秀一事上顯得相當粗糙，並進一步爆料，在撤銷李貞秀黨籍的決議出爐後，小草群組內部隨即發出募款訊息，指出若支持者認為中評會處理李貞秀有功，應盡快協助其他黨公職達標募款額度。

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