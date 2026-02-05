李貞秀無法放棄中國籍 卓榮泰：一切依《國籍法》標準來認定

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定。行政院長卓榮泰今（5）天表示，一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法國會議員的資格。

卓榮泰下午出席「2026年第34屆台北國際書展」前接受媒體提問，針對李貞秀無法放棄中國籍，卓榮泰說，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

稍早劉世芳在行政院會後表示，《國籍法》20條要求李貞秀要正式就職前必須申請放棄退籍，也就是退中華人民共和國的國籍，這件事情無庸置疑，理論上李貞秀要把退籍的正式官方文件送到擬任機關，也就是立法院，而內政部已把條文送給立法院秘書長參考，相信立法院非常清楚。

她指出，到目前為止，內政部並沒有收到李貞秀退籍中華人民共和國國籍申請表的影本，理論上李貞秀可能沒有完成全部的就職手續。

