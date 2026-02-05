李貞秀無法放棄中國籍 林濁水：民進黨應正面肯定、才是堂正大方之道

李貞秀稱申請放棄中國籍遭拒， 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 針對前中國配偶民眾黨不分區立委李貞秀遭民進黨政府質疑沒有放棄中國國籍，前民進黨立委林濁水今(5)日表示，如今既然李秀珍明確承認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓她公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國？

林濁水表示，李貞秀出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理。鑑於陸委會主委邱垂正也承認陸配放棄中華人民共和國國籍有困難；又鑑於富察身陷中國牢房的不幸經驗。如今既然李秀珍明確承認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓他公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國？

林濁水表示，若藍白抵制修法不只直在民進黨曲在藍白，且曝露藍白和台灣主流民意嚴峻對立的窘境而難以再轉移焦點並藉題發揮。這樣才是做法堂正大方之道。

