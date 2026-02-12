李貞秀爆參選資格爭議 陸委會：建立跨部會審核機制補漏洞

民眾黨團召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會，立委李貞秀。陳祖傑攝



陸委會主委邱垂正今（2/12）在廣播節目表示，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，民眾黨立委李貞秀去年3月才補繳，參選資格有爭議。對此，陸委會法政處長周鳴瑞在政院會後記者會也強調，相關制度漏洞，陸委會將與選務機關等單位會商，建立跨機關審核機制。

內政部戶政司長陳永智重申，擔任公職不能具雙重國籍，沒有討論空間，他指出，李貞秀依照《國籍法》規定，必須在2月3日就職前辦理放棄除我國籍以外國籍的程序，若未進行辦理，就不符合法規規定，因此應由立法院依法解職。

廣告 廣告

《兩岸人民關係條例》規定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照。違反前項規定在中國設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任公職，及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣戶籍登記。

李貞秀遭爆出，2025年才放棄中國戶籍，因此參選資格遭到質疑。

陸委會法政處長周鳴瑞在政院會後記者會指出，《兩岸條例》規定，大陸籍人士擔任台灣公職有三大原則，一、不能參選民代公職；二、若要參選，必須設籍滿十年，參選人是否為大陸人，以有無設籍來認定；三、定居後的身份轉換，拿到身分證後，要回到大陸註銷戶籍，並把證明資料拿到移民署，才完成身份轉換程序，「若沒有拿回來，就不算」。

周鳴瑞表示，李貞秀參選問題，當時資格審查時，選務機關自行審查，沒有詢問相關機關，現在發現制度漏洞，政府會積極面對，年後將邀請跨部會協調整合，建立合作機制，解決漏洞問題。

更多太報報導

賴清德：若台灣被併吞 日本、菲律賓等印太國家下個受威脅

短評／朱立倫、侯友宜、蔣萬安、李四川「正常人連線」成形

神秘「家樂福15年員工」擠下黃國昌子弟兵！陳彥廷獲提名喊：參選到底