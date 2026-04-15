李貞秀爆破民眾黨 他評要看「這些人」反應

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▲李貞秀遭開除黨籍喪失立委資格，昨起開始爆破民眾黨，砲轟黃國昌、陳智菡與高虹安。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWNEWS今日新聞] 前民眾黨中配立委李貞秀遭中評會開除黨籍喪失立委職權，昨日上政論節目開撕主席黃國昌與立院黨團主任陳智菡等人，更怒轟新竹市長高虹安是民眾黨罪人。對此立委林俊憲今（15）日表示，李貞秀大暴走雖然很精彩，評論真正的看點在黃國昌與幫眾的反應，為什麼這麼講？「只不過是與中共交手多年，鍛鍊出的一種直覺罷了」。

李貞秀昨日火力全開砲轟民眾黨引發熱議，揭露其在要質詢行政院長卓榮泰前1個小時被要求辭去立委職，強調從未提及過要拿多少錢，而是希望自己能夠做完一會期後自行請辭，沒想到連這個都做不到。

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對於李貞秀爆破民眾黨，林俊憲說，雖然很精彩，但還是要提醒大家，旁觀「狗咬狗」、當笑話看就好，李貞秀的話不用信，「真正看點在國昌主席與其幫眾的反應」。

林俊憲表示，為什麼突然這樣講？也沒什麼，只不過是與中共交手多年，鍛鍊出的一種直覺罷了。

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