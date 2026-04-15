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李貞秀爆破民眾黨！黃國昌：這對陸配好嗎？
[NOWNEWS今日新聞] 民眾黨籍的中配前立委李貞秀日前遭開除黨籍，同步喪失不分區立委資格，不過她隨即化身爆破士，上遍綠媒控訴民眾黨主席黃國昌等高層，更稱黃國昌偽君子、死樣子。對於李貞秀的謾罵，黃國昌今（15）日回應，對於相關問題他只統一回答一次，李貞秀上綠媒政論，面對過去不斷攻擊陸配名嘴，沒有利用機會捍衛陸配參政權，反而自爆燃燒自己，「我建議李貞秀好好想一想，這樣對她自己、陸配真的好嗎？」
黃國昌今舉行「新北反毒反霸凌-守護學童安心成長」政見記者會，會後受訪時表示，針對李貞秀的問題他只回答一次。他一向對於曾經一起工作過的同事，不會有超過事實描述以外的情緒反應，這是一貫原則。
黃國昌說，對於李貞秀這一連串的謾罵，他不會花太多時間在這件事情上，他只是覺得有點可惜，李貞秀上了這些綠媒政論節目，面對過去不斷攻擊陸配的名嘴，沒有利用機會好好捍衛陸配參政權，結果反而選擇在綠媒上不斷自爆燃燒自己。
黃國昌說，他建議李貞秀好好想一想，這樣對自己、陸配真的好嗎？對他們來講，選擇是把時間留給完成選民對他們的託付，他們選擇在這邊認真工作，選擇回應支持者的期待，相信這才是所有民眾黨公職包括他在內，認為真正重要的事情。
黃國昌說，李貞秀一而再再而三的說謊，比對她自己說過的話就知道，「就講清楚，就講清楚阿，到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破了以後現在改口，要把責任推到別人身上，這些謊言不困難去分辨，但我真的不想浪費時間在這種事情上，我們選擇把我們的時間花在認真工作，回應支持者期待。」
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