李貞秀爆討薪嗆「連這點錢都拿不出來」 黃國昌證實：心裡難過無法形容

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌證實李貞秀4/7提出辭不分區要金額補償（圖／翻攝畫面）

民眾黨中評會13日考量中配李貞秀以獲取金錢作為辭任不分區立委為前提，決議開除黨籍；李貞秀則發聲明駁斥，更爆民眾黨主席黃國昌與黨團總召陳清龍等人，4月7日逼宮她在總質詢結束後請辭。有媒體報導指出，李貞秀4月7日當天表達自己想做到8月底，希望民眾黨給予從8月後到2年任期結束的立委薪水、房租費，甚至嗆黨「連這點錢都拿不出來，我看不起」。對此，黃國昌今（14日）證實，李貞秀確實有說過這句話。

廣告 廣告

有媒體報導指出，根據民眾黨團總召陳清龍繳交4月7日黨團會議紀錄，當天，李貞秀表達想做完這會期，時間押在8月31日，並希望民眾黨給予從8月後到2年任期結束的立委薪水、房租費，估算至少340萬元以上，而當李貞秀說出條件後，黃國昌氣憤大罵「妳在講什麼」，但李貞秀卻反嗆「黨連這點錢都拿不出來，我看不起」。

黃國昌上午受訪證實，李貞秀確實有講過這句話，「我聽到這句話心裡的難過無法形容，不敢相信聽到這樣的話，但我要重申，我不可能答應這樣的要求！」針對李貞秀發聲明否認，黃國昌也說，「我非常驚訝，那天早上她開口要錢，我們在場所有人驚嚇到不知道怎麼回應，當場我也清楚讓她知道，黨絕對不可能同意這樣的要求，會議結束後，都有清楚的會議記錄。」

此外，黃國昌更踢爆，李貞秀開口要錢不是只有在4月7日那天早上，會議結束後，總召陳清龍有持續跟李貞秀溝通，李貞秀又不斷提到錢，甚至昨天中評會她也承認有提到錢，結果她卻發聲明否認，這與客觀事實不符。黃國昌強調，會議都有完整會議紀錄，也完整呈交給中評會，「請李貞秀自重，自己講過什麼話她很清楚，而且她不是只有在4月7日提出荒謬要求，繼續說謊傷害的不僅是民眾黨，對她個人而言恐怕不是好事。」

更多三立新聞網報導

師徒反目？李貞秀駁「要錢才辭職」 黃國昌爆不止一次：請自重別再說謊

民眾黨爆李貞秀「要錢才辭立委」！她曝3疑點：黨中央完全沒有責任嗎？

李貞秀比照王金平訴訟奪回黨籍？他搖頭曝1關鍵：白白浪費律師費而已

中配李貞秀遭開鍘！邱垂正強調：個案勿擴大，政府依法保障中配參政權

