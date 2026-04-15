李貞秀爆黃國昌早知情雙重國籍 民進黨團：當初為何放她進立法院？
民眾黨前立委李貞秀遭中評會開除黨籍後，立委資格自動失效，不過她就任立委僅70天，台北地檢署收到多項告發，包含李貞秀涉隱瞞雙重國籍身分詐領薪水、涉犯刑法偽造文書、詐欺取財及貪污治罪條例之利用職務詐取財物罪。民進黨團今天（15日）質疑，既然民眾黨都知道李貞秀確實違反《國籍法》，不符合立委資格，當初為什麼會放她進立法院？
民進黨立院黨團書記長范雲、副書記長黃捷今上午進行輿情回應，關於李貞秀風波，黃捷表示，從李貞秀上任到現在，民進黨團就不斷地提及她的雙重國籍有疑慮，也有包括偽造文書、詐欺等嫌疑，但民眾黨過程中都沒有處理，不只對於《國籍法》一概不認，還因為違法爭議在委員會發生好幾次衝突跟爭辯。
黃捷反酸，但民眾黨的標準滿特別的，一夜之間突然就要把李貞秀的黨籍拔掉、停權，原因竟然是因為內部金錢糾紛還有黨內民主，說李觸犯黨的禁忌，關於金錢糾紛，可以看出民眾黨內民主程序毫無標準可言，跟大家人民認知的民主價值也不太一樣。
黃捷質疑，李貞秀也證實民眾黨內知道李貞秀有雙重國籍，這點很明確，再來民眾黨主席黃國昌如果如李貞秀所說，確實叫她去放棄國籍，那黃國昌也就知道李貞秀在資格上面有非常大的問題嗎？那既然都知道李貞秀確實違反《國籍法》，不符合立委資格，當初為什麼會放她進立法院？
至於民眾黨內部權力鬥爭，這兩天演變成甄嬛傳，黃捷認為，這對人民來說是茶餘飯後話題，並不是人民所關心的，最重要的是民眾黨接下來應該重視民主程序，重視黨內民主，要讓符合立委資格的人進到立法院就要守法，這才是國家法治最重要的事。
范雲補充，過去民進黨團在堅持立法院要守法時，談的是制度。可是民眾黨一直把民進黨扭曲成霸凌、歧視中配，現在這個迴力鏢應該射向民眾黨自己，政黨政治本來應該是最要有民主跟法治精神的，可是民眾黨在目前看到的訊息中，內部非常缺乏民主跟法治。
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