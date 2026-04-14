李貞秀爆黃國昌、陳智菡集體逼宮 他再爆中評委被施壓：有黃國昌在就有放話和內鬥

李貞秀爆黃國昌、陳智菡集體逼宮，張育萌再爆料，民眾黨中央委員向中評委施壓，他嘲諷「只要黃國昌在的黨，就永遠內鬥內行」。 圖：周煊惠/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區中配立委李貞秀因黨紀問題13日遭開除黨籍，她表示，可以接受處分，但不能接受不實指控，並自爆被黨主席黃國昌、立法院黨團主任陳智菡等人集體逼宮。台灣青年世代共好協會理事長張育萌再爆料，民眾黨中央委員號召，中評會只要又延期，就要一個一個打電話向中評委施壓，他嘲諷「只要黃國昌在的黨，就永遠內鬥內行」。

「有黃國昌的地方，就有放話和內鬥」，張育萌13日發文提及，李貞秀被開除後，立刻有民眾黨人士向媒體爆料，直接講出李貞秀開口討的金額是420萬，據「民眾黨要角」說法，李貞秀要求黨補滿她辭立委後，剩下任期的薪水，立委一個月大約20萬，剩下21個月，大概要補420萬，根本是獅子大開口。

廣告 廣告

民眾黨中評會上週延期，爆出原因是中評委出國，張育萌透露，超多小草氣炸了，民眾黨收到超過百位黨員具名檢舉，還有中央委員抱怨，「中評會又不用全員到齊才能評議」，這週末還號召如果，若13日又延期，就要一個一個打電話給中評委，「民眾黨已不是暗流湧動，黨內壓力排山倒海」。

他說，李貞秀12日直播就已暗示得很明顯了，她說這是場「荒誕可恥的大型霸凌實境秀」。張育萌強調，自己並非同情李貞秀，她違法登記不分區是事實，但可笑的是，民眾黨從頭到尾都不提這些。

他回顧，李貞秀上週二第一次總質詢前，不到一個小時就要上台了，黃國昌、周榆修和陳智菡一起「逼宮」李貞秀，再拉民眾黨團總召陳清龍一起，逼她總質詢後就要辭去不分區，「有沒有覺得這個劇本很熟悉？沒錯，一年前吳春城的『壯世代圖利爭議』讓黨內逼他壯士斷腕，也是在總質詢直接宣布辭職」。

張育萌直言，黃國昌當上主席後，民眾黨的逼宮劇本都是複製貼上，每個黨員都是消耗品。但李貞秀也沒在客氣，接受媒體電訪時直接說，黃國昌已經下指導棋，先透過媒體放話、再栽贓，「就先被扣帽子了，還能講什麼？」

張育萌強調，民眾黨現在黨主席不是柯文哲，而是一直說要保護吹哨者、結果在中評會開會的當天早上，會放話說「李貞秀沒達到立委標準」的黃國昌，難怪李貞秀會哽咽說「我百口莫辯，今天誰來幫我作證？」，他直呼這個黨有夠可怕。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳佩琪喊「木可的錢是夫妻努力賣小物賺的」他曝金流：就是侵占！柯文哲活該被關

陳佩琪自證匯款244萬給兒子 張育萌：直接把自己變共犯！再給柯文哲「補刀」