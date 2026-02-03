李貞秀爆「國籍爭議」！中配史雪燕解職恐重演？

政治中心／李筱舲報導



隨著民眾黨執行「不分區兩年條款」，在名列名單來自中國湖南的李貞秀即將遞補進入立法院。然而，據《國籍法》規定，公職人員當選者應於就職前放棄外國國籍，而李貞秀目前尚未出示放棄中國籍的證明，僅強調程序依法合憲，此議題再度引發政壇對於中配參政與雙重國籍認定的高度關注。





李貞秀遞補立委引爆「雙國籍爭議」！內政部憂國安「陸配任公職遭解職有先例」

過去就有中國籍影響公職的案例，鄧萬華（左）因國籍遭解職，但後來訴願成功；史雪燕（右）圖則被解除議員公職。（圖／民視資料照）

中配任公職先例：鄧萬華訴願翻盤、史雪燕遭解職定案

事實上，中配因國籍問題影響公職身分並非首例，細數過去從史雪燕議員到鄧萬華村長的解職風波，不僅揭示了兩岸特殊身分下的法規紅線，更涉及《國籍法》與《兩岸條例》的法條論戰成為政壇焦點。

鄧萬華訴願翻盤：

2025年花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，曾被內政部查出兼具中華人民共和國國籍而遭解職。鄧隨後提起訴願，同年10月獲訴願審議委員會決議撤銷原處分，顯示實務執行上仍有救濟空間。此案例與現今立委遞補爭議相互呼應，反映出兩岸特殊身分在現行法令下的複雜性。

史雪燕遭解職定案：

另一位案例則是前南投縣議員史雪燕，史雪燕於2021年遞補成為首位新住民縣議員，雖於2022年連任失敗，但內政部在2024年以其未依規定於就職前放棄外國國籍為由，正式解除其議員公職，強調此舉並非剝奪參政權，而是確保公職人員的國籍單一性。史雪燕雖提出訴願，但於2025年4月遭駁回，成為中配公職身分遭取消的法律定案。

李貞秀恐面臨就職無效或遭解職的窘境。（圖／民視資料照）

內政部函請立法院職權調查 李貞秀遞補案面臨挑戰

內政部日前重申，依據本國《國籍法》第20條，兼具外國籍者擔任公職應於就職前辦理放棄，並於一年內完成喪失國籍證明。內政部強調，原中國人民若未完成退籍，依中共法律仍負有配合情報工作之義務，將產生嚴重的忠誠衝突與國安隱憂。對此，民眾黨團反駁，中配參政應適用《兩岸人民關係條例》之特別法規範，且實務上難以取得中共官方的廢籍證明，內政部的要求無異於剝奪中配參政權。目前內政部已行文立法院要求職權調查，若限期內未補齊證明，李貞秀恐面臨就職無效或遭解職的窘境。

