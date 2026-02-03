李貞秀爭取提名隔天秒離婚！律師憂：是中國特工？

政治中心／綜合報導



民眾黨「2年條款」屆滿，6席不分區立委大換血，擁有中配身分的李貞秀也在今（3）日成為首任中配立委，沒想到卻被外媒《BBC》指出，李貞秀在遞交爭取提名的隔天，就與老公辦理離婚手續。對此，知名律師陳君瑋質疑「老婆擔任立委，不是應該很光榮的事情嗎？為何會在就職前老公要離婚？」，喊話相關單位應盡速查辦。

遞交爭取提名隔天秒離婚！李貞秀：很友好的分手





根據《BBC》報導，李貞秀在當初向民眾黨遞交爭取提名的隔天，就已經和老公辦理離婚手續，當時被問及此事，李貞秀表示雙方是「很友好的分手」，並透露男方不喜歡碰政治，甚至當看到有攻擊時，還很慶幸已經分開。

中配李貞秀爆爭取提名隔天「火速辦離婚」！律師揭隱憂：是中國特工嗎？

民眾黨立委李貞秀今（3）日宣誓就職。（圖／民視新聞）





律師籲政府查辦！急喊：在躲避什麼？





不過，知名律師陳君瑋則採質疑態度，透過臉書粉專發文，表示「以律師的敏感度，很多中配假結婚的案例，最後都被以『偽造文書』送辦」，表示「老婆擔任立委，不是應該很光榮的事情嗎？為何會在就職前老公要離婚？在躲避什麼？此部分政府單位應該開始查辦」。





中配李貞秀爆爭取提名隔天「火速辦離婚」！律師揭隱憂：是中國特工嗎？

李貞秀被爆向民眾黨遞交爭取提名的隔天，就和老公辦理離婚手續，引發爭議。（圖／民視新聞網）





李貞秀成「在台共匪種子」？律師憂：讓人不寒而慄





陳君瑋接著懷疑「這會不會是中共在台灣辛苦埋下多年的共匪種子？想起來真是讓人不寒而慄」，並進一步寫下「更奇怪的是民眾黨有什麼理由，硬要保住她，遭受社會攻擊？卻完全提不出一個合理的說明？借民主的開放毀壞民主，正是藍白在做的事？」。

中配李貞秀爆爭取提名隔天「火速辦離婚」！律師揭隱憂：是中國特工嗎？

陳君瑋懷疑「這會不會是中共在台灣辛苦埋下多年的共匪種子？想起來真是讓人不寒而慄」。（圖／美聯社提供）





搬出《中華人民共和國國籍法》！律師嗆：妳是中國派來的特工嗎？





另外，根據《中華人民共和國國籍法》第12條規定「國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍」。眼看李貞秀堅持不退出中國國籍，還稱自己飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，讓陳君瑋氣得開嗆「請問妳是中國派來的特工，所以無法放棄嗎？請陸委會內政部開始調查」。





