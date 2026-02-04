李貞秀爭取提名隔天秒離婚！律師：是中國派來的特工？柯文哲為何硬要保她？

中配李貞秀2023年遞交申請提名的隔天，就與台灣老公離婚，律師陳君瑋質疑，難道李貞秀是中國派來的特工？柯文哲為何硬要保她？ 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀指出，她去年曾赴中辦理放棄中國籍，但不被中國公安局受理。據外媒《BBC》報導，李貞秀2023年遞交申請提名的隔天，就與台灣老公辦理離婚，網友怒轟，李貞秀根本不是中配，只是已離婚的在台中國人。對此，律師陳君瑋質疑，難道李貞秀是中國派來的特工？

中國湖南省衡南縣人的李貞秀，1993年因婚姻移居台灣，日前接受BBC專訪時透露，當初向民眾黨遞交爭取提名的隔天，就與先生辦理離婚，她受訪時坦言「是友好的分手」，稱男方不喜歡碰政治，後來一波波的攻擊來的時候，他還很慶幸已經分開了。

對此，律師陳君瑋3日在臉書發文表示，以律師的敏感度，很多中配假結婚的案例，最後都被以「偽造文書」送辦，「老婆擔任立委，不是應該很光榮的事情嗎？為何會在就職前老公要離婚？在躲避什麼？政府單位應開始查辦」。

他質疑，這是否是中共在台灣辛苦埋下多年的共匪種子？「想起來真是讓人不寒而慄」，更奇怪的是，民眾黨有什麼理由硬要保住她？遭受社會攻擊？卻完全提不出合理的說明？借民主的開放毀壞民主，正是藍白在做的事？

據《中華人民共和國國籍法》第12條規定：「國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍」，陳君瑋直言，李貞秀堅持不退出中國國籍，「請問妳是中國派來的特工，所以無法放棄嗎？」，請陸委會內政部開始調查。

陳君瑋指出，李貞秀凸顯三個問題，首先，一個有中國國籍的人敢厚顏無恥成為敵國的國會議員，全世界找不到第二個；其次，民眾黨創黨主席柯文哲，身為白黨教主卻硬要保她？是跟中國有什麼利益交換？此外，中國在進行台灣內部壓力測試，若這次讓他過了，未來會再推出中國籍立法院長、中國籍總統，兩岸根本不用打仗就統一。

