李貞秀爭議劉世芳指法律並非SOP 柯文哲：逼人民去死

[Newtalk新聞] 民眾黨候任立委、中國籍配偶李貞秀預計2月3日就職，但至今仍未放棄中國籍，也沒提出申請程序。內政部長劉世芳日前回應民眾黨前主席柯文哲，「法律就是法律，不是所謂的 SOP。」對此，柯今（31）日表示，法律公佈以後要讓人民知道怎麼遵守，否則是逼人民去死，不能訂一個法律沒辦法執行，那法律要幹什麼？

劉世芳表示，法律就是法律，不是所謂的 SOP。她說，內政部主管的《國籍法》第 20 條寫得非常清楚，就是到職前要提出放棄，而內政部是容許有一年的時間「完成放棄」程序。她並指，中華人民共和國的官方網站本來就有「中華人民共和國退籍證書」，所以其實要開始進行放棄聲明的申請是可以的。

民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫今上午在南門市場發放春聯，並接受媒體聯訪。

柯文哲表示，關於陸配參政權的問題，不能說中央跟地方意見不一樣，因為花蓮就有個案例，地方訴願通過，但內政部不同意；也不可以說不同縣市不一樣，所以法律出來要讓大家可以遵守與奉行。

針對劉世芳說「法律就是法律，不是SOP」，柯文哲指出，法律公佈以後要讓人民知道怎麼遵守，如果現在公佈一條法律，但沒有人知道要怎麼做，所以他才加那個評語，「逼人民去死嘛，就是這樣」。

柯文哲指出，現在不要故意卡李貞秀，然後說一年後拿不到證明，整年都在想說一年後就被解職，也不能專心工作。他說，法律要可以遵守，要有很清楚的遵守方式才有辦法執行，不能訂一個法律沒辦法執行，那法律要幹什麼？

