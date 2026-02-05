李貞秀爭議未歇 國台辦重申「一中原則」：不存在放棄國籍問題

國台辦發言人陳斌華強調，不存在放棄國籍的問題。（翻攝自微博）

民眾黨立委李貞秀日前完成宣誓就職，成為台灣首位具中配背景的立委，但是否完成放棄中國國籍持續被外界質疑。對此，中國國台辦今（5日）表示，「兩岸同屬一個中國」，世界上不存在所謂「放棄國籍」問題，對民進黨不擇手段打壓在台中配表示堅決反對。

民眾黨不分區立委李貞秀完成遞補並宣誓就職後，國籍認定問題持續成為焦點。依《國籍法》規定，擔任公職者須在就任1年內完成放棄外國國籍程序，否則依法不得續任，李貞秀出示申請退出中國國籍的相關文件，強調自己曾親赴對岸辦理，但未獲當地機關受理。

對此，陸委會主委邱垂正表示，不論身分為何，都必須依法處理，即便面臨實務困難，仍須依程序努力完成相關要求，否則將影響公職資格；內政部也重申，即使申請遭拒，仍需提出具體佐證，證明曾完成申辦程序。

針對相關爭議，中國國台辦今（5日）在例行記者會上再次重申「兩岸同屬一個中國」立場，宣稱不存在所謂「放棄國籍」問題，並對民進黨以政治操作方式對在台中配施壓表達強烈反對。另外針對是否可能提供可供台方認定的證明文件，國台辦同樣強調不涉及「放棄國籍」議題，中配在台的正當權益與參與公共事務的權利應受保障，不應成為政治攻防的犧牲品。





