李貞秀爭議燒！謝龍介稱憲法不認中華人民共和國：兩岸不存在拋棄國籍

記者楊士誼／台北報導

中配立委李貞秀尚未成功放棄中華人民共和國國籍，引發爭論。國民黨立委謝龍介今（4）日表示，以當前憲法與法律規定，兩岸人民以兩岸人民關係條例處理，因憲法不承認中共，而沒有所謂拋棄／不拋棄國籍一事，「在兩岸裡面不存在這樣的意義」。他批評，李貞秀取得台灣身份，也以這身份被同意參選並當選，如今不同意她任職就是互相矛盾。

謝龍介上午在立院受訪指出，陸委會只是想說事實，就是以現在的憲法跟法律，針對兩岸人民就是以《兩岸人民關係條例》處理，沒有所謂拋棄或不拋棄國籍，因為中華人民共和國在憲法中基本上是不承認的。他表示，何況每一位候選人都一定把所有資料送到中選會、內政部審查，審查通過以後再用另一個框架的《國籍法》說她「沒有拋棄國籍」，但「拋棄國籍」是我方有承認對方是國家，如美國、日本、韓國，而雙重國籍任公職在一年以內要拋棄原本的國籍，「在兩岸裡面不存在這樣的意義」。

謝龍介也認為，許多中配很可能都支持民進黨，難道政府也要懷疑這些人會出賣台灣？既然嫁到這裡來也經過長期考核，而且取得台灣的身份認同跟身份證，也是用中華民國身份參與公職選舉，政府同意她參選、她也當選，結果卻不同意她任職，這就是相互矛盾。「民進黨已發覺在這一塊得不到政治利益，慢慢這個事情會淡化」。

謝龍介表示，兩岸也需要賴總統快速地遞出橄欖枝，向北京遞出橄欖枝以後美國給的空間會更大。 他也再次向賴清德喊話「總統，今天正式跟你說，跟你鼓勵、加油，不怕對話，對中華民國、對兩岸和平是有辦法的」。

