李貞秀爭議燒！謝龍介稱憲法不認中華人民共和國：兩岸不存在拋棄國籍
記者楊士誼／台北報導
中配立委李貞秀尚未成功放棄中華人民共和國國籍，引發爭論。國民黨立委謝龍介今（4）日表示，以當前憲法與法律規定，兩岸人民以兩岸人民關係條例處理，因憲法不承認中共，而沒有所謂拋棄／不拋棄國籍一事，「在兩岸裡面不存在這樣的意義」。他批評，李貞秀取得台灣身份，也以這身份被同意參選並當選，如今不同意她任職就是互相矛盾。
謝龍介上午在立院受訪指出，陸委會只是想說事實，就是以現在的憲法跟法律，針對兩岸人民就是以《兩岸人民關係條例》處理，沒有所謂拋棄或不拋棄國籍，因為中華人民共和國在憲法中基本上是不承認的。他表示，何況每一位候選人都一定把所有資料送到中選會、內政部審查，審查通過以後再用另一個框架的《國籍法》說她「沒有拋棄國籍」，但「拋棄國籍」是我方有承認對方是國家，如美國、日本、韓國，而雙重國籍任公職在一年以內要拋棄原本的國籍，「在兩岸裡面不存在這樣的意義」。
謝龍介也認為，許多中配很可能都支持民進黨，難道政府也要懷疑這些人會出賣台灣？既然嫁到這裡來也經過長期考核，而且取得台灣的身份認同跟身份證，也是用中華民國身份參與公職選舉，政府同意她參選、她也當選，結果卻不同意她任職，這就是相互矛盾。「民進黨已發覺在這一塊得不到政治利益，慢慢這個事情會淡化」。
謝龍介表示，兩岸也需要賴總統快速地遞出橄欖枝，向北京遞出橄欖枝以後美國給的空間會更大。 他也再次向賴清德喊話「總統，今天正式跟你說，跟你鼓勵、加油，不怕對話，對中華民國、對兩岸和平是有辦法的」。
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
[NOWnews今日新聞]民眾黨新立委李貞秀昨（3）日上任高喊唯一效忠中華民國，但由於她當年以中配身份來台定居，目前是否仍具中國籍引爆爭議。對此，行政院政務委員陳金德昨（3）日指出，候選人參選時不需即...
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
2026縣市長選戰逐漸逼近，在新北市長人選上，民進黨已定於一尊，由立委蘇巧慧出戰，民眾黨則是有黨主席黃國昌表態角逐，目前國民黨卻仍未確定。台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然是藍營熱門潛在人選，據傳將於今（2）日晚間碰面協調。對此，國民黨祕書長李乾龍受訪時強調，自己沒收到通知，交給地方黨部處理。針對藍營新北市長人選未定，根據中時報導指出，外傳兩大熱門潛在人......
[NOWnews今日新聞]國民黨新竹縣長提名之爭白熱化，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩都有意參選，黨中央在兩度協調無果，今（2）日公告啟動初選機制。確定採「七成民調、三成黨員投票」制度，預計於3月28日進行...
[NOWnews今日新聞]藍白上會期聯手在立法院擋國防特別條例，導致無法付委實質審查，引長期挺台的美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker），在社群平台點名台灣在野大幅刪減台...
[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今天（3日）出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會受訪時表示，恭喜民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，但她必須依照相關法律放棄中華人民共和國國籍；目前仍有1年時間取得證明，一切依法行政，此規定並非針對陸配，而是對所有國家國民一視同仁。 李貞秀為台灣首位陸配立委，1973年生於中國湖南省，1993年來台定居，已居住超過30年。她今天在立法院宣誓就任民眾黨遞補不分區立委（接替張啟楷），並秀出機票、護照及文件，證明曾返回湖南衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中國國籍，但遭不受理。她強調熱愛台灣、唯一效忠中華民國。內政部（國籍法主管機關）已函請她依《國籍法》第20條辦理，並提供「退出中華人民共和國國籍申請表」，要求於就職後1年內完成喪失國籍及取得證明，否則可能面臨解職。 邱垂正受訪時詳細說明立場：「中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」 他強調：「雖然說目前去放棄中
[Newtalk新聞] 美麗島電子報2日發布1月最新國政民調，賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。而執政滿意度也快出現黃金交叉，回復到去年6月暨大罷免投票前一個月的信任評價。民調也顯示，有46.0%對賴總統整體執政表示滿意，比上月增加5.4個百分點，48.0%不滿意。對此，財經網紅胡采蘋表示：「如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉」。 胡采蘋在臉書發文寫道：「美麗島一月國政民調，賴清德總統信任度黃金交叉，信任46.9%、不信任43.3%，執政滿意度均勢，滿意46%、不滿意48%，很快黃金交叉，請加油。卓榮泰院長執政滿意度黃金交叉，滿意43.2%、不滿意42.3%。目前滿意度已經回到四月以後、六月之前，就是對等關稅第一波談判膠著的時期。上個月賴總統滿意度上升5.4%、卓院長滿意度上升5.1%、民進黨好感度上升5.6%。這就是台美關稅協議的結果，」。 胡采蘋指出：「工具機產業三萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業五萬人，隨便查三個最優惠地位產業就是30-40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，大家可以自己算一下有多少
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。藍營則反批這是藉機在偷渡兩國論，國民黨發言人、新北...
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
俄羅斯克里姆林宮指出，美烏俄三方談判，將從本月4日(2/4)開始，在阿拉伯聯合大公國展開，美國總統川普表示，會有好消息。但和談中最具爭議的條款之一，就是烏東頓巴斯地區應該屬於哪一方，烏俄雙方至今都還在爭奪中。但根據最新民調顯示，超過半數的烏克蘭民眾，不接受割讓頓巴斯，以換取歐美國家的安全保障。
1.25兆元國防特別條例在藍白聯手下10度遭到封殺，同時間，國民黨副主席蕭旭岑又率團赴中與中國智庫交流，規劃進一步接觸行程。藍白的相關舉動不僅在國內引發爭議，也引起美國政界高度關注，美國參議員公開點名批評，指國民黨為了向中國低頭而刪減台灣國防預算，根本是在玩火。
柯文哲近日說：「國民黨不要高估自己實力」，以柯文哲的個性，他這個說法不會只是簡單的說說而已。至少包含了：一，藍白合，不是誰大誰小的問題，而是影響力有多大？後座力有多巨；二、合到甚麼程度？利益怎麼分配？ 上述柯文哲的警語，說穿了，就是國民黨一些老問題勾勾纏，甩不開，斷不了，離不去所造成的。問題在，鄭麗文必須大刀闊斧，切斷切除殆盡，否則尾大不掉，徒增齟齬與困境。本文提出四個鄭麗文必須清除的沉痾與禍端，以聚戰力，以融怨力，團結一致，指向對手，贏得勝選。
民眾黨新任6名立委將就職，中配李貞秀的國籍問題引發議論。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）透露，李貞秀已按照台灣規範，至中國申請放棄國籍，不過，如陸委會主委邱垂正所說「沒有人能夠做到完全註銷中國國籍」，因此現在等於在逼迫李貞秀做沒辦法做到的事。
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。國民黨立委陳玉珍轟，民進黨政府不只要追殺退休公務員...
即時中心／張英傑報導美國國會罕見跨黨派連續點名台灣在野黨，直指藍白杯葛、刪減國防預算已危及台灣安全與區域穩定，對此，作家汪浩今（4）日指出，過去美國極少介入台灣內部政黨攻防，如今打破慣例，正是因為藍白聯手癱瘓國會、阻擋軍購，直接影響區域安全與盟友信任；汪浩直言，「本屆美國政府很擅長精準打擊，定點清除。藍、白小心，勿謂言之不預。」
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。