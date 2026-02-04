李貞秀爭議聲中就職立委 綠議員嘆：捍衛法制都做不到，怎麼捍衛國家？

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就任立委，國籍爭議持續延燒。民進黨新北市議員林秉宥直言，連捍衛法制都做不到的話，是要怎麼捍衛國家？

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就任立委，國籍爭議持續延燒。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

李貞秀今天受訪時表示，之所以跑一趟中國大陸，因為這是莫須有的罪名，所以她的回應也是政治回應，呼籲賴政府，民眾黨和在野黨在認真做事，推優先法案，拜託賴政府好好做事，不要再打口水戰。

對於她出示「放棄國籍」申請表填得很簡陋，李貞秀僅表示，當地機關收件時，該補什麼她都會補，但對方沒有收件。外傳李貞秀已與丈夫離婚，已不具中配身分，李貞秀則避重就輕表示，女人不是男人的附庸，來台灣30年，在台灣生兒育女、落地生根，且5個小孩都是台灣人，而她跟孩子是永遠的家人，怎麼會說她跟台灣沒有連結，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論。從政是她個人的選擇，不希望累及家人，家人保有生活隱私的自由。

林秉宥 昨天則是在臉書寫下，制度上，法律上是可以不讓中國人就任立法委員的，為什麼沒有人去做？

林秉宥直言，沒有放棄戶籍，可以大剌剌的宣稱自己擁有中華人民共和國國籍的李貞秀可以順利就任立法委員，那對照為了放棄戶籍卻被判刑關押的富察，是情何以堪！

中華民國人民可以接受一個中華人民共和國國籍的人擔任立法委員？林秉宥感嘆，連捍衛法制都做不到的話，是要怎麼捍衛國家？

