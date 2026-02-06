李貞秀爭議連環爆！蘇巧慧要求在野黨應遵守國家制度：共同守護台灣

即時中心／綜合報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧積極宣傳自身政績及施政願景，今（6）日也來到鶯歌參加農民節表揚大會。對於民眾黨立委李貞秀的國籍爭議，蘇巧慧批評，在野黨於立院上會期遲遲未審總預算及國防特別條例，結果新會期卻看到這位委員放棄中國籍動作不明確，爭議發言更連續不斷，「呼籲在野黨好好遵守國家制度，讓我們一起來守護台灣。」

蘇巧慧今（6）日上午來到自己的立委選區鶯歌，參加農民節表揚大會。媒體會前受訪時問到，對於民眾黨中配立委李貞秀的中國籍問題，蘇巧慧首先批評在野藍白兩黨在上個會期「總預算、國防特別條例一毛未審」，這就是嚴重破壞國家制度，也削弱國家國防實力的惡劣行為。

然而，本來期待新同事在新會期能夠有新氣象，可是到現在開議已過一週，卻看到這位委員放棄中國籍的動作不明確，爭議發言更是連續不斷。「我們還是要呼籲在野黨，好好的遵守國家制度，讓我們一起來守護台灣。」

另外媒體也問到，過去爆出違建風波的民眾黨參選人黃國昌，今日召開記者會宣布都更政見；另外，有民進黨議員指出，「蘇巧慧已經不是弱雞、是母雞，藍白要審慎以待。」對此，蘇巧慧強調，每個候選人有自己的價值跟特質，大家就是各自努力，而她就是空戰、陸戰一起衝。

「我們不但開始進行全新北的掃街，前幾天也推出了六大福利政見，我的第一波政績紙本文宣也已經開始在全新北市派報投送。」蘇巧慧認為，像這樣全面性的行動，就是希望大家能夠更認識自己，更了解蘇巧慧是有成績、對新北市有願景，希望得到新北市民更多的認同。

媒體追問，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）形容先前在首都維爾紐斯開設台灣代表處，是一個重大戰略錯誤；對此，蘇巧慧強調，立陶宛和台灣都是共享自由民主的國家，我們是重要的夥伴，「我們支持外交部的行動和策略，我們希望台灣在世界上能有更多的朋友，一起努力。」

