李貞秀狂上綠媒爆破民眾黨 陳宥丞：可不可以不要再當恐怖情人

民眾黨中評委、台北市議員陳宥丞。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨中評會日前開除前立委李貞秀黨籍，黨主席黃國昌還證實她要求金錢補償換取辭不分區，李昨開始接連上親綠政論節目爆破民眾黨，引發討論。民眾黨台北市議員、中評委陳宥丞今（15日）喊話，別再做親痛仇快的事，不要再與撒旦共舞，「可不可以不要再當恐怖情人」。

民眾黨團上午召開「官員行政怠惰十年 甩鍋動物用藥權」記者會，黨團幹事長邱慧洳、立委洪毓祥、台北市議員陳宥丞及張志豪出席。

會後接受媒體聯訪時，媒體提問，怎麼看李貞秀各種放話攻擊民眾黨，稱黃國昌是偽君子，還說自己從頭到尾沒有要拿民眾黨一分錢？陳宥丞停頓了一下說，他每次回答李貞秀的議題，都覺得非常難過，因為自己有多種身份，可以站在以中評委身份來說，中評會委員當時經過2個多小時討論，且看到客觀事實呈現，並有她親自署名的證據。

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陳宥丞提到，就如同她在各家綠媒之中所講，她認為有人要為她的辭職付出代價，就是需要給付她、不管是她認定應有的「未來」薪水，或是民眾黨、中華民國欠她的報酬，這是「不動如山的鐵證」。

陳宥丞指出，若站在他個人立場，李貞秀過去也曾經跟大家一起在北院曝曬，一起怒吼，她知道李貞秀在理智時，知道中華民國、尤其是民眾黨的存在意義及價值所在，但當她有情緒時，就像失控的列車，「會不小心地開地圖炮」，是非常危險的事，因為常常會炸傷她最心愛、也最希望保護她的民眾黨員及支持者。

陳宥丞表示，理性上，李貞秀知道可以申覆，這是權益，甚至司法救濟，但感性上，他希望她不要與魔鬼、撒旦共舞，但很難過的是，李貞秀選擇一條最快、但也最傷害自己、最傷害民眾黨的一條路，還是要再次呼籲，李貞秀不要再做親痛仇快的事情，「可不可以不要再當恐怖情人」，如果真的愛台灣、愛新住民、愛台灣這塊土地跟堅持的理想價值，不能為了個人主觀情緒，去讓黨內不斷被撕裂、增加仇恨跟對立。

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