李貞秀猛上節目爆料 民眾黨主席籲思考怎樣對陸配最好

陸配白委李貞秀遭民眾黨開除黨籍，成了新版地圖砲，引發關注。（中時資料照，袁茵攝）

陸配立委李貞秀因失言風波遭民眾黨開除黨籍，接連參加政論節目錄影猛爆內幕，點名民眾黨主席黃國昌跟立院黨團主任陳智菡主導決策。對此，黃國昌今（15）日受訪時強調對於李貞秀相關問題只再回答一次，對她感到可惜，指出李貞秀上節目沒有捍衛陸配參政權，反而選擇自爆、燃燒自己，建議她能想好好想一想，怎樣才能對陸配是最好的。

黃國昌今日到新莊競選總部主持「新北反毒反霸凌 守護學童安心成長」政見發布記者會，對於一連串李貞秀的媒體記者提問，黃國昌表示，對於曾經一起工作過的同事，一貫的原則是不會有超過事實描述以外的情緒反應，對她一連串的漫罵也不會花太多的時間回應；只會對李貞秀上這些綠媒節目感到可惜，強調面對過去不斷攻擊陸配的綠營名嘴，李沒有好好利用上節目的機會捍衛陸配參政權，反而選擇在節目上不斷自爆，燃燒自己。

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黃國昌再提到，李貞秀在節目上沒有捍衛陸配的參政權，選擇不斷的自爆，只要回去看看從她之前講的話就會發現，之前說沒有要錢的謊言被戳破後改口，把責任推到別人身上，這些謊言其實不難分辨，但自己真的不想要浪費時間在這種事情上，會把時間花在認真工作，回應支持者期待。

至於被問到是否公開會議錄音或記錄，黃國昌回應，完整的會議紀錄已經交給中評會。重申從李貞秀自己說的話就可以知道她前後矛盾，一開始說沒有要錢，後來又承認有，強調這麼簡單的事實，真的不用浪費這麼多時間；他們會選擇把時間花在做重要的事情，回應支持者的期待。

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