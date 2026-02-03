李貞秀猛脫口「只有中華人民共和國國籍」！陳智菡秒變臉畫面逼瘋網

政治中心／綜合報導

民眾黨新科不分區立委李貞秀今（3）日宣誓就職後受訪，因一句脫口而出的「我唯一只有中華人民共和國國籍」引發現場譁然，不僅讓媒體當場追問是否口誤，一旁的民眾黨立法院黨團主任 陳智菡 也被捕捉到神情瞬間緊張、急上前提醒的畫面，掀起網路熱議。





李貞秀脫口「我只有中華人民共和國國籍」 陳智菡急提醒全被拍

民眾黨6名新科不分區立委今（3）日宣誓就職，其中具「中配」身分的李貞秀因國籍爭議成為焦點。她受訪時先出示綠色台灣護照，強調自己「只有中華民國護照」，不料當記者要求她用10秒回應是否放棄中國國籍時，卻突然脫口說出「我唯一只有中華人民共和國國籍」，一句話讓現場媒體瞬間錯愕、頻問是否「口誤」，李貞秀一開始還表示「沒有口誤」，原本在一旁擺著笑臉、頻點頭的陳智菡更被捕捉到神情瞬間緊張，並向前提醒李貞秀後，她才緊急喊「抱歉抱歉」並改口，這段插曲也成為現場最受矚目的畫面。

李貞秀說溜嘴「只有中華人民共和國國籍」！陳智菡秒變臉全被拍…網猛重播：急了

李貞秀受訪脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍」，讓一旁陳智菡神情緊張急忙提醒。（圖／民視新聞資料照）









陳智菡瞬間變臉畫面瘋傳 網友狂酸：第一次看到真人版「急了」





事實上，李貞秀的身分爭議早已延燒，外媒《BBC》指出她在遞交爭取不分區立委提名的隔天便與丈夫辦理離婚，引發外界質疑。李貞秀也在今日解釋，去年曾返回出生地湖南衡南縣公安局出入境辦事處申請放棄國籍，未獲受理，之後再赴市公安局出入境管理處同樣遭拒。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，外界不必關注李貞秀護照或台胞證，「真正而且唯一的重點一直是雙重國籍」。

面對李貞秀脫口一句「我唯一只有中華人民共和國國籍」，陳智菡瞬間變臉的情況，就有不少網友吐槽：「藏都藏不住的慌張，第一次看到真人版的『急了』。」、「陳智菡不要急，妳應該開心她下去不是就換妳當立委了嗎？！」、「陳智菡的手差點心臟病」、「唉、那些把她送上去的台灣人到底在想什麼」。





李貞秀說溜嘴「只有中華人民共和國國籍」！陳智菡秒變臉全被拍…網猛重播：急了

李貞秀事後解釋，去年曾赴中國申請放棄國籍但未獲受理，相關身分爭議再度延燒。（圖／民視新聞資料照）





