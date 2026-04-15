李貞秀現身立院辦公室 (圖)

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】腰圍變粗、血壓偏高、血糖或血脂異常，往往不是單一問題，而是代謝症候群的警訊。為協助高風險族群在早期介入、降低未來罹患糖尿病與心血管疾病的風險，臺北市立聯合醫院中興院區家庭醫學科主任賴正偉鼓勵推動「運動處方」服務，由醫師依個人健康狀況開立可執行、可追蹤、可調整的運動計畫，並搭配腰圍、血壓、血糖與血脂等指標追蹤，協助民眾把運動從口號變成醫療級的治療策略。 「代謝症候群」五項指標 早期「可逆轉」 代謝症候群常見於久坐、工作壓力大、作息不規律的族群，許多人平時沒有明顯症狀，卻可能同時出現腰圍增加、血壓偏高、血糖或血脂異常等狀況。依目前臨床常用診斷標準，若符合以下五項指標中的三項（含）以上，即可診斷代謝症候群： 1. 腹部肥胖：腰圍男性 ≥90 公分、女性 ≥80 公分； 2. 血壓偏高：收縮壓 ≥130 mmHg 或舒張壓 ≥85 mmHg，或已服用高血壓藥物； 3. 空腹血糖偏高：空腹血糖 ≥100 mg/dL，或已服用糖尿病藥物； 4. 三酸甘油脂偏高：≥150 mg/dL，或已服用降三酸甘油脂藥物； 5. 高密度脂蛋白膽固醇（HDL）偏低：男性 <40 mg

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