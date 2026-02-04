李貞秀申請表一堆錯！議員酸爆：隨便寫唬誰

▲李貞秀3日赴立法院參加就職典禮，其中放棄國籍議題備受外界關注。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨6名新任不分區立委於昨（3）日就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她則自稱去年已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理。不過，曾為警察的資深球評石明謹發現，李貞秀的申請表格出現5大錯誤，懷疑她根本就沒有送出表單。對此，新北市議員卓冠廷也開罵，李貞秀可真會作秀，就問台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？

「李貞秀，你可真會作秀。」卓冠廷表示，看到石明謹把那張放棄中國國籍證明書圈起來，這申請表根本亂寫，原身分證號、戶口註銷時間都沒寫，連拼音系統都不是中國官方使用的，他怒轟：「隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？」

廣告 廣告

卓冠廷強調，再講一次，李貞秀來台30年，拖到2025年才註銷戶籍，早就是台灣律法給予的寬限了；而她早在2024年就知道自己是備位立委，拖到現在還沒放棄國籍，她是還有什麼藉口？就問台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？

回顧石明謹提出的5點質疑，包括「Middle Name」這欄，英文名字變成「李秀」；中華人民共和國用的是漢語拼音，李貞秀應該是拼成LI,ZHEN-XIU，這裡卻拼成LI,CHEN-HSIU，明顯是威妥瑪拼音；此外，原公民身分號碼處並沒有填寫，現住地址也只寫「臺灣新竹」4個字，連戶口註銷日期都只打了個勾，時間也不填寫。石明謹不禁狠酸：「真的是很大牌，認真一點好嗎？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李貞秀背後「影武者」是他！吳靜怡怒喊查：靠中配挑釁分化台灣？

蔣萬安春聯「馬踏飛燕」暗嗆盧秀燕？她揪更大問題：希望還沒送印

黃金交叉只是開始？賴清德成「王牌助選員」 吳子嘉大膽預言2026