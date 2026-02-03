即時中心／廖予瑄報導

中配李貞秀今（3）日宣誓就任民眾黨不分區立委。對此，行政院政務委員陳金德表示，由於李尚未放棄中國籍，因此在中選會發當選證書前，理應要求她舉證是否有其他國籍，「若提不出來、也不切結，當然不能夠就任。」

李貞秀未放棄中國國籍 卻稱效忠台灣

李貞秀今日上午接受媒體聯訪時表示，雖然曾回到出生地中國申請放棄國籍，然而卻不被受理；話鋒一轉，她強調，「我絕對效忠中華民國，因為我是對中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國。」

《國籍法》： 有外國國籍不得任立委 李貞秀應提出切結

對此，陳金德也直指，依照《國籍法》第20條，持有外國國籍的台灣人不得擔任公務員，而立委就是廣義的公務員；若已擔任者，必須1年內放棄他國國籍。

廣告 廣告

「李貞秀現在遞補上民眾黨不分區立委，不能有外國國籍」，陳金德強調，在中選會頒發當選證書前，理應要求李舉證是否有其他國籍，「若提不出來，也不切結，當然不能夠就任。」

「怎會發當選證書給李貞秀？」陳金德建議這樣做

然而，目前中選會已發給李貞秀當選證書，且尚未切結，因此陳金德表示，具體行動應是收回當選證書。陳也說，既然李承認有中國國籍，那就要按照《國籍法》規定，不能擔任台灣的公務員，「怎麼會發給她當選證書呢？」因此他建議中選會與內政部等機關為此事討論出對策，在日後遇到類似情形時，「發當選證書前，應如何要求當事人採取切結行動。」

原文出處：快新聞／李貞秀當立委有變數 陳金德：不放棄中國籍「當然不能就任」

更多民視新聞報導

國共智庫論壇談「精密機械」合作？徐嶔煌質疑國民黨是否想做「這件事」？

李貞秀稱僅有中國國籍 下秒喊：但只有台灣護照

李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」

