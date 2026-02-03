李貞秀白衣綠褲就職立委搶眼 腳穿愛馬仕白鞋單價近4萬

民眾黨中配立委李貞秀今早宣誓就職立委，現身群賢樓報到時以上身白衣、下身綠花褲的亮眼穿搭現身，腳上搭配一雙單價近4萬台幣的愛馬仕名牌鞋，相當搶眼。(記者廖振輝攝)

〔記者陳治程／台北報導〕民眾黨中配立委李貞秀今(3)日正式就任不分區立委，並親自提出申請放棄國籍文件、交通票據等說明國籍爭議，不過，在她本人與衍生的雙重國籍議題外，她出席宣誓就職、報到的衣裝也格外顯眼，不只選擇以上身白衣、下身綠褲作搭配，腳上鞋履更出自高單價名牌，成為立院現場另一焦點。

我國首位中配立委李貞秀今早隨民眾黨黨團一同赴立法院宣誓就職不分區立委，並至群賢樓一樓完成報到作業，隨後走出會議室接受媒體聯訪，公開說明雙重國籍爭議和申請放棄中國籍過程細節。報到期間，她身著亮色系服裝出席，白色上衣搭配綠色花長褲引人注目，更顯眼的是，腳上穿著一雙純白精品鞋，在走馬上任之餘展現優雅氣息。

經比對，李貞秀所穿的精品鞋是來自法國名牌愛馬仕(Hermès)，根據官網敘述，該款式為義大利製造、採原色皮革並以玫瑰金色H字樣為視覺標誌，該款式在官網售價近新台幣4萬元、暫時缺貨，其人氣可見一斑。

李貞秀今日宣誓就職不分區立委後向媒體表示，她去年底就已親赴中國湖南申請放棄國籍但未果，直言承辦人員「蠻政治正確的」不受理申請國籍放棄，強調自己至今只有中華民國國籍、護照，更已向中華民國憲法宣誓效忠，直言她「熱愛台灣、保護台灣的心不比任何人少」。

