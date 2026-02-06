「李貞秀的國家用海警船騷擾我們」 管碧玲質疑：她要如何面對這個問題？

管碧玲質疑，當李貞秀真的站上質詢台，要如何面對這個問題？（圖／周志龍攝）

國防部今（6）日公布，偵獲8架次共機以及6艘共艦，持續在臺海周邊活動。海委員主委管碧玲在臉書表示，「李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，昨日海巡一夜未眠！真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」

國防部今日公布最今共機、共艦狀態，自5日0600時至6日0600時止，偵獲共機8架次（逾越中線進入西南及東部空域6架次）及共艦6艘，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

管碧玲表示，「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們」。

管碧玲指出，「事實上，昨日，海巡一夜未眠！」她也質疑，當李貞秀真的站上質詢台，要如何面對這個問題？

