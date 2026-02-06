「李貞秀的國家」2艘海警船襲擾 管碧玲酸：質詢時要如何面對？

管碧玲今天清晨在臉書大酸李貞秀，並質疑若質詢到有關中國襲擾台灣的相關議題，李貞秀要如何面對。（資料照片／王侑聖攝）



民眾黨立委李貞秀因為陸配身分、以及是否放棄中國籍的問題，讓朝野3黨近日吵得不可開交。而海委會主委管碧玲今天（6日）稍早在臉書發文，大酸「李貞秀的國家」昨天晚上至今天清晨，又派遣2艘海警船襲擾東沙24浬海域，並質疑李貞秀要是真的站上質詢台，「要如何面對這個問題？」

李貞秀中國籍惹議 管碧玲質疑如何面對相關問題

李貞秀因為無法放棄中國國籍，因此被認為不符合立委資格，中央政府認為要以《國籍法》來認定；但藍白兩黨卻堅持是要用《兩岸關係人民關係條例》，雙方吵得不可開交。

而管碧玲今天清晨突然在臉書發文，除了把中國稱呼為「李貞秀的國家」，更指2艘海警船襲擾東沙24浬附近海域，讓海巡人員為了應對一夜未眠，並質疑若李貞秀站上質詢台，面對這樣的問題要如何應對？

