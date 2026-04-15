李貞秀直播開撕／吹哨高虹安事件沒被保護 李貞秀再嗆李忠庭不要臉：月領50萬還要貪這點錢

李貞秀批高虹安男友李忠庭不要臉「這點錢都要貪」。（鏡新聞）

李貞秀遭台灣民眾黨開除黨籍、隨即喪失不分區立委資格，她14日晚間上鏡新聞《有話鏡來講》專訪，怒批民眾黨主席黃國昌虛偽、從頭到尾都在說謊，還說她當高虹安助理費案的吹哨者，黃卻沒有保護她、對她都已讀不回，並還原當時為何會具名檢舉高虹安，直指高虹安是民眾黨罪人。

李貞秀日前在直播中被高虹安的前助理「水母」王郁文揭露，指她就是提供資料檢舉高虹安助理費爭議的背後主使者，讓李貞秀揹上「抓耙子」的指控。

李貞秀在節目中受訪強調，其實高虹安的事情她早跟黃國昌報告過，「我也在黃國昌面前罵『高虹安對不起台灣民眾黨、是台灣民眾黨的罪人』，黃國昌心知肚明！」主持人問，黃國昌不是有一個吹哨者保護協會嗎？「至於高虹安你是吹哨者，他應該要保護你」，李貞秀表示，黃國昌對於這件事沒有講任何話，「他已讀」。

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談到之前爆料高虹安拿柯文哲700萬的事情，李貞秀說她已經道歉了，因為她引用的是「檢方編故事亂講」的錯誤資料，她還是相信柯文哲的講法為主。

為何簽名檢舉高虹安？ 李貞秀批李忠庭不要臉

至於被爆出當年在檢舉高虹安貪汙助理費的文件上親筆簽名，李貞秀也還原當時情況，那時候是國民黨的候選人林耕仁每天在爆料，那對民眾黨很傷，她身為民眾黨終身黨員、也是當時本來要選竹北市長的林冠年的幕僚，她要保護林冠年，那時候根本沒有想過要自己從政，當時很多人叫林冠年去爆料，但因為林冠年那時候還要選，她怕一爆料就會被高虹安針對或陷害，「我不怕，因為我不要從政，我來，等於是我要保護我的老闆，所以我才來簽名，我敢做敢當，而且我從頭到尾我就看不過去高虹安為了私利傷害台灣民眾黨的利益這件事情，所以我全然支持要舉報高虹安」。

李貞秀還批高虹安的男友李忠庭，「每個月拿永齡基金會50萬元，我當初看到不敢相信，他還來A助理的那些錢，這麼不要臉！可以這點小錢都貪，這些是什麼人啊，沒見過錢嗎？」李貞秀說，她在選舉期間出錢出力，借過很多人錢，到現在都還沒收全，還體諒志工很辛苦，常會請大家吃飯或甜點飲料，「都是我買單，他們很多人都去過我家的餐廳吃過飯」，這些志工都是向她一樣相信柯文哲、相信民眾黨，所以傻傻地盡心盡力，話鋒一轉再批陳智菡、許甫夫妻倆：「可是你陳智菡夫妻，你這個蛀蟲、民眾黨的蛀蟲，你怎麼對待我們這些付出的同志？」

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