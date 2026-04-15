李貞秀直播開撕／轟黃國昌「哪次沒說謊」 李貞秀：高虹安事件他心知肚明！傳訊已讀不回

李貞秀上節目專訪怒批黃國昌「哪一次沒有說謊」。（鏡新聞）

台灣民眾黨13日開除李貞秀、讓她喪失不分區立委資格，雙方隔空互嗆越演越烈，李貞秀昨（14日）晚間上鏡新聞《有話鏡來講》專訪，不滿遭民眾黨主席黃國昌批不適任，怒控黃說謊、沒誠信，「你哪一次沒有說謊」，還爆料當時高虹安助理費案她早就跟黃報告過，黃國昌心知肚明，但最近她被指控是「抓耙子」，成立吹哨者保護協會的黃國昌對她的訊息卻只有已讀不回。

痛批黃國昌虛偽 被柯指定代理還裝不知情

李貞秀遭民眾黨開除、火速拔除立委身分，她14日在節目中受訪提到，13日早上黃國昌才剛受訪說她不適任立委，她不滿：「我的聲量、我的質詢品質、我的到席率，我哪一樣不符合立委資格，你黃國昌你說說看，是不是我的聲量比你黃國昌還高，所以你忌憚我？所以你才故意要打壓我？」否則她認為找不到理由要砍掉聲量最高立委的理由。

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李貞秀接著說，「他是一個很虛偽的人」，她強調，她講過的話、她罵過的人，她都敢當面講才會罵，「黃國昌你敢不敢，你哪一句說的是真話？你表面一套、私底下一套，你哪一句話是真話、你哪一次沒有說謊？」

她提到，當年在黨內共識會上有說，黃國昌就是柯文哲的代理主席，如果柯發生什麼事，那一定就是黃國昌接了。當時媒體報導還說黃肖想主席的位子，她還出來幫黃講話說黃不是在肖想，可是黃那時後對媒體卻是說「我沒有聽到，有這回事嗎？我沒有聽到」，李貞秀不敢置信：「黃國昌你在現場！那天柯文哲講這句話的時候你在現場，而且還有更多人在現場，只是現在沒有人會出來幫我作證而已」，怒嗆黃敢不敢出來對質。

早報過高虹安事件 黃國昌對吹哨者已讀不回

李貞秀也質問黃國昌：「你有把我當學生過一天嗎？後來訊息都已讀不回了，還有我要讓大家知道，高虹安的事情（助理費案）我跟黃國昌報告過，我也在黃國昌面前罵『高虹安對不起台灣民眾黨、是台灣民眾黨的罪人』，黃國昌心知肚明！」

主持人問，黃國昌不是有一個吹哨者保護協會嗎？「至於高虹安你是吹哨者，他應該要保護你」，李貞秀表示，黃國昌對於這件事沒有講任何話，「他已讀」，後續除了黃的父親過世她慰問時有回一句謝謝，其他傳的內容都被黃已讀甚至不讀不回，「你身為一個黨主席，你跟自己黨內立委或是備位立委，人家都說我是你帶的學生，你不讀不回，如果我有重要訊息要跟你彙報你怎麼辦？你有盡到黨主席的職責嗎？」她懷疑黃從很早以前就想砍掉她了，直指他很虛偽、表面上講得冠冕堂皇，但其實從頭到尾都在說謊。

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