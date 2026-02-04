李貞秀稱中國不讓她放棄國籍 牧師翻中國法條：原因只有一項

記者李鴻典／台北報導

台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，黃春生牧師批評，搞事的民眾黨甘做惡魔黨的爪牙，他表示，李貞秀稱中國不讓她放棄國籍，原因只有一項，中華人民共和國國籍法第十二條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。

黃春生牧師說，李貞秀稱中國不讓她放棄國籍，原因只有一項，中華人民共和國國籍法第十二條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。（圖／翻攝自黃春生牧師臉書）

李貞秀3日正式宣誓就職，成為首任中配立委，外媒《BBC》報導，李貞秀的老公在她遞交爭取提名的隔天，便辦理離婚手續，李貞秀受訪時也說，「是友好的分手」。

廣告 廣告

李貞秀出示自己返回中國放棄國籍的機票、高鐵票，她表示自己這一路跟國人一樣，拿的是中華民國護照，出入中國一樣用台胞證，「重點是我到了現場，到了我的出生地衡南出入境管理局，想要申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，我又沒有放棄又跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，就如同陸委會邱垂正主委所言，到目前為止沒有任何陸配因為台灣身分，放棄中華人民共和國國籍成功過」。

民進黨新北市議員卓冠廷說，李貞秀，李貞秀，你可真會作秀。看到石明謹把李貞秀那張放棄中國國籍證明書圈起來，這申請表根本亂寫。原身分證號、戶口註銷時間都沒寫。連漢字拼音系統都不是中國官方使用的。隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？

卓冠廷表示，再講一次，你來台30年，拖到2025年才註銷戶籍，早就是台灣律法給予的寬限了。而你早在2024年就知道自己是備位立委，拖到現在還沒放棄國籍，你是還有什麼藉口？「我就問你們台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？」

前桃園市議員王浩宇直呼，整個怪！李貞秀爭取提名的隔天，就跟台灣老公辦理離婚手續恢復單身。

黃春生牧師批評，李貞秀根本不是「中配」，而是洗人口的中共人！搞事的民眾黨是惡魔黨的爪牙！黃春生牧師還說，李貞秀稱中國不讓她放棄國籍，原因只有一項，中華人民共和國國籍法第十二條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。

民進黨立委陳培瑜則說，相信李貞秀應該可以看得很清楚，在民主國家，是否放棄國籍，是人民的選擇，不需要任何政權批准。但在中國，連『不想當中國人』這件事，都必須由政權審批，甚至可以被拒絕。一個不准人民離開的政權，說自己是國家，其實只是把人民當成資產的牢籠。只有對自己毫無信心的政權，才會害怕人民離開。「對，我就是在說中國共產黨極權政府！」

更多三立新聞網報導

還沒放棄中國籍！陳培瑜質疑李貞秀「假離婚」：你就是最大的詐騙集團

李貞秀進立院影武者曝光！她喊話國安單位應調查民眾黨中配計畫

李貞秀把護照、台胞證都收起來！他揭唯一重點「雙重國籍」

李貞秀稱放棄中國籍遭拒 汪浩：立法院應免除其立委身分

