李貞秀稱填放棄國籍申請書「有點懶」 鍾佳濱酸：應鼓勵她成為珠寶權威 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民眾黨中配背景立委李貞秀引發國籍爭議，內政部長劉世芳昨日表明未來將不提供機密文件供其調閱。對此，民進黨立委鍾佳濱今（5）日受訪表示認同，直言社會已進入不能接受具中華人民共和國國籍者擔任公職的狀態；他更語帶諷刺地呼籲，既然李貞秀自認放棄國籍手續未完備是因為「有點懶」，就別再製造「被立委耽誤的珠寶專家」，應鼓勵她成為優秀的珠寶權威，立院工作交給其他人。

針對李貞秀就任立委的國籍爭議，國民黨先前曾提出《國籍法》修法，欲使中國籍人士不用放棄國籍即可領台灣身分證。鍾佳濱表示，國民黨到底是不是真的要讓具雙重國籍、尤其是中華人民共和國國籍的人可以擔任中華民國的公職人員，民進黨團目前無法判斷。

鍾佳濱提到，但很明顯整個社會都已經進入「不能接受」的狀態，像李貞秀日前還說，「我唯一只有中華人民共和國的國籍」，就算是口誤，都會讓全國人民憂心。他表示，反倒是當時在後方制止李貞秀失言的民眾黨立法院黨團主任陳智菡，長期在民眾黨團裡當球員也很久了，民眾黨應該好好考慮換陳上場「秀秀球技」。

而劉世芳昨日提到未來將不提供機密資料給李貞秀，鍾佳濱回應，這不是行政機關的問題，是民眾黨的問題，明明在李貞秀後面還有其他較沒疑義的遞補人選，只要民眾黨解決該問題，就不會造成行政困擾。

至於李貞秀稱放棄國籍申請書沒填完整是因為「有點懶」，鍾佳濱則諷刺，既然李貞秀的個性是這樣，專業也不在這裡，就不要再製造一個「被立委耽誤的珠寶專家」了。他更酸，既然李對精品分得這麼清楚，顯然其專業在那裡，那麼勤快地跑精品店，應該鼓勵她成為優秀的珠寶權威，立法院的工作就交給黨內其他同志來接任。

照片來源：鍾佳濱辦公室提供

