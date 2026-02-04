李貞秀稱放棄中國籍遭拒！他揪申請表5破綻：懷疑沒送出

政治中心／張予柔報導



隨著民眾黨「2年條款」生效，不分區立委進行大換血。其中具備中國配偶身分的李貞秀，針對外界對雙重國籍的質疑，李貞秀稱曾親赴中國辦理放棄國籍，但當地機關以「台灣又不是外國」為由拒絕受理，導致程序無法完成。沒想到在記者會上想強調自己「只有中華民國護照」，卻不慎口誤說成「我唯一只有中華人民共和國國籍」，此番言論立刻引發輿論高度關注。對此，台灣足協理事長石明謹發文質疑李貞秀公開的申請表有多處疑點，懷疑該文件可能並未正式送出。





石明謹點出李貞秀申請表5大疑點，質疑文件像記者會前臨時填寫，根本未正式送出。（圖／翻攝自石明謹臉書）

石明謹以自身公務經驗指出，李貞秀公開的申請表存在至少5個明顯問題，包括英文姓名填寫錯誤、拼音系統不符中國規定、未填寫原中國公民身分號碼、現住地址過於簡略，以及戶口註銷日期未填。他分析指出，英文姓名「Middle Name」，是供部分國家人士填寫中間名使用，並非用來填中文名字；拼音使用威妥瑪系統而非中國官方漢語拼音；現住地址僅寫「臺灣新竹」，石明謹狠酸「我是不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址」；戶口註銷日期也未填具體時間。他直言「我懷疑她根本沒有送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外」。





1.英文姓名「Middle Name」

供部分國家人士填寫中間名使用，並非用來填中文名字。李貞秀卻將「貞」填入該欄，若依格式解讀，英文姓名會變成「李秀」。

2.拼音系統不符中國規定

李貞秀名字拼音使用威妥瑪系統（LI,CHEN-HSIU），而非中國官方漢語拼音（LI,ZHEN-XIU），台灣可以自由使用不同拼音法登記，但中國只能用漢語拼音。

3.未填寫中國身分號碼



4.沒有詳細填寫現住地址

現住地址就只寫「臺灣新竹」四個字

5.戶口註銷日期未填

李貞秀填戶口註銷日期，只有打個勾，時間也沒寫







內政部強調公職人員需提出放棄外國國籍證明，李貞秀則重申曾親自辦理手續遭拒。（圖／民視新聞資料）

對此，內政部表示，依國籍法規定，公職人員需在就職前提出放棄外國國籍證明；若遭拒受理亦需提出佐證以確認當事人依法辦理。目前尚未收到李貞秀的正式證明文件，後續程序仍需補件或處理。李貞秀則重申，她已依程序親自返回中國辦理相關手續，雖遭公安機關拒絕受理，但仍堅持效忠中華民國。



