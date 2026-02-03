李貞秀稱放棄中國籍遭拒 內政部：應提出佐證證明、函請立院協助

民眾黨6位新科立委今（3）上午在立法院宣誓就職，外界關注中配李貞秀國籍問題，李秀出相關文件稱已申請放棄中國國籍但不被受理。內政部表示，我國公職禁止具有雙重國籍，若其遭拒絕受理，應提出相關佐證證明，確認2月3日前已著手辦理放棄中國國籍，並函請立法院秘書長協助提供資料。

內政部今重申，擔任我國民選公職即應遵守我國國籍法第20條規定，提出已於就（到）職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，國籍法20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，欲任公職者應於到職前辦理放棄我國以外之國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家之單一忠誠義務。

內政部表示，已於1月30日函請李貞秀女士確實依規定辦理，復於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室。另因其說明已向中國大陸辦理放棄國籍，今日再函請立法院秘書長協助提供已辦理之佐證資料。

