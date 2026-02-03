李貞秀稱放棄中國籍遭拒 內政部：應提出相關佐證

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨依照兩年條款完成不分區立委輪替作業，具有中配身分的立委李貞秀今(3)日完成宣誓就職，而針對國籍問題，她表示昨天辦公室收到內政部的公文，自己申請放棄中國籍卻不被中國公安局受理。對此，內政部回應，若遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

立法院第11屆邁入第5會期，備受關注的中配李貞秀表示「身為立法委員，貞秀唯一效忠中華民國，我雖然不在台灣出生，但來到台灣落地生根，生兒育女、工作繳稅，我在台灣居住超過30年，我的5個小孩都是台灣人，我在台灣居住的時間比大陸還久，請國人同胞放心，貞秀熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。」

同時她也曬出飛往中國的機票及車票，證明有回中國申請放棄國籍，但中國公安局完全不受理，並透露收到內政部的公文，其中還附一份簡體版的公文，自己已經簽署相關文件，會轉交給內政部，請他們去放棄看看。

內政部則重申，擔任我國民選公職即應遵守我國國籍法第20條規定，提出已於就(到)職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，欲任公職者應於到職前辦理放棄我國以外之國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家之單一忠誠義務。已於115年1月30日函請李貞秀女士確實依規定辦理，復於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室。另因其說明已向中國大陸辦理放棄國籍，今日再函請立法院秘書長協助提供已辦理之佐證資料。

