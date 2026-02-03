李貞秀稱放棄中國籍遭拒 汪浩直言：法律沒有模糊空間 立院應免其立委身分

民眾黨中配立委李貞秀李貞秀表示，自己曾經赴中嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到拒絕。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨6位新科立委今（3）日就職宣誓，其中，首位中配出身立委李貞秀國籍身份備受關注。儘管李貞秀表示，自己曾經赴中嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到拒絕。對此，作家汪浩直言，雖然李貞秀大喊愛台灣，但法律沒有模糊空間，更不以當事人自我認同或政治宣示作為判斷，「所以根據法律，李貞秀不能擔任立法委員。」

針對李貞秀國籍爭議，汪浩直言，其實一點都不複雜，因為關鍵不在情感，而在法律。依《國籍法》第20條規定，凡取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，立法委員亦在其列。法律沒有模糊空間，也沒有「例外條款」，更不以當事人自我認同或政治宣示為判準。

汪浩指出，李貞秀在受訪過程中已清楚說明，她曾嘗試放棄中華人民共和國國籍，但中國方面不受理，亦即在法律事實上，她仍無法完成「單一國籍」的要件。無論她是否持有中華人民共和國護照、是否主觀認同中華民國，只要客觀上仍被視為具有中國國籍，就已觸及法律紅線。

他續指，李貞秀問題不在於她「愛不愛台灣」，而在她「符不符合資格」。《國籍法》是資格法，不是忠誠度測驗，更不是政治表態比賽。若因同情個案處境、政治壓力或輿論操作而選擇性解釋法律，真正被破壞的，是法治本身。

「立法院必須免除李貞秀公職！」汪浩強調，立法委員是憲政核心公職，資格必須高度明確、嚴格一致。若明知不符卻仍放行，不只是為個人開後門，而是為整個制度開破口。依法行政、依法任免，才是對國家負責。這不是苛刻，而是最基本的法治底線。

