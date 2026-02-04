李貞秀稱放棄中國籍遭拒 汪浩：立法院應免除其立委身分

政治中心／劉宇鈞報導

首位中配立委、民眾黨籍的李貞秀3日正式進入立法院，她聲稱有申請放棄中國籍但不被受理，引發各界關注其國籍問題。作家汪浩說，無論李貞秀是否持有中華人民共和國護照，只要客觀上仍被視為具有中國國籍，就已觸法律紅線，立法院必須免除李的立委身分。

汪浩：法律無模糊空間，也無「例外條款」

汪浩以「李貞秀不能擔任立法委員」為題發文表示，這起爭議其實一點都不複雜，因為關鍵不在情感，而在法律。依《國籍法》第20條規定，凡取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，立法委員亦在其列。法律沒有模糊空間，也沒有「例外條款」，更不以當事人自我認同或政治宣示為判準。

汪浩提到，李貞秀在受訪過程中已清楚說明，曾嘗試放棄中華人民共和國國籍，但中國方面不受理，亦即在法律事實上，李仍無法完成「單一國籍」的要件，無論李是否持有中華人民共和國護照、是否主觀認同中華民國，只要客觀上仍被視為具有中國國籍，就已觸及法律紅線。

汪浩：國籍法是資格法，不是忠誠度測驗

汪浩也說，因此問題不在李貞秀「愛不愛台灣」，而在於「符不符合資格」，國籍法是資格法，不是忠誠度測驗，更不是政治表態比賽，若因同情個案處境、政治壓力或輿論操作而選擇性解釋法律，真正被破壞的是法治本身。

汪浩認為，立法委員是憲政核心公職，資格必須高度明確、嚴格一致，若明知不符卻仍放行，不只是為個人開後門，而是為整個制度開破口。依法行政、依法任免，才是對國家負責，這不是苛刻，而是最基本的法治底線，「立法院必須免除李貞秀公職！」。

