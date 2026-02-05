李貞秀稱放棄中國籍「不被受理」 劉世芳：不提供調閱機密文件

台北市 / 袁孟涵 綜合報導

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就職民眾黨不分區立委，但因「中國籍」身分引發各界爭議；李貞秀表示，自己有親自去中國申請放棄中國籍但不被受理。內政部長劉世芳昨(4)日晚間接受媒體人黃暐瀚專訪時表態，未來內政部將不提供李貞秀調閱機密以上文件。

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就職，成為史上首位「中配」擔任立委的紀錄。對於國籍相關爭議，李貞秀表示有到中國公安局申請放棄中國籍，但不被受理。對此，內政部長劉世芳昨日回應，因李貞秀未提出具有法律效力的證明文件，包括官方章戳或遭拒受理的正式文件，僅有機票與申請資料，難以判定已完成放棄程序。

劉世芳指出，依《兩岸人民關係條例》，李貞秀在台設籍滿10年確實具備參政資格，但依《國籍法》第20條規定，擔任公職者不得具有外國國籍，應提出已於就（到）職前辦理放棄國籍的相關證明；若遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明。

劉世芳表示，目前內政部跟中選會尚未收到李貞秀送來的相關佐證的證明影本，不知道相關佐證是真是假，因此內政部請立法院查明，是否有收到李貞秀辦理放棄中華人民共和國國籍的申請書或證明。

