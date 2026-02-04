李貞秀稱放棄中國籍「被退件」！綠委「一句話」揪關鍵

政治中心／綜合報導

民眾黨6名新科不分區立委正式遞補就職，其中中國籍配偶李貞秀的國籍問題引發爭議，她昨（3日）宣示就職立委，並聲稱她曾赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理，對此，民進黨立委李柏毅、林楚茵點出關鍵，認為她這樣的說法「正好證明她還有中國國籍」，民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲立法院長韓國瑜、秘書長周萬來不要迴避，應盡速面對李貞秀國籍問題。

李貞秀稱返中放棄國籍「遭拒絕受理」！綠委揪關鍵：正好證明還持有中國籍

李貞秀就職當日一度脫口稱「我只有中華人民共和國國籍」，隨後改口稱自己口誤。（圖／民視新聞）李貞秀在就職當日一度脫口稱「我只有中華人民共和國國籍」，隨後雖二度改口稱是「口誤」，但林楚茵痛批這已暴露其對於國家認同的混亂，她質疑連效忠對象都搞不清楚，絕非「口誤」能輕帶過，更直言中國公安局不予受理除籍是李貞秀與中方的事，台灣法律不應為其個別情況遷就或被情緒勒索。她強調，拿不出喪失原國籍證明，依《國籍法》規定即不具備就職立委的合法條件，立法院應嚴查是否存在違法就職之情事。

廣告 廣告

李貞秀稱返中放棄國籍「遭拒絕受理」！綠委揪關鍵：正好證明還持有中國籍

儘管李貞秀澄清曾前往中國取消國籍遭拒，但民進黨立委點出背後關鍵。（圖／民視新聞）

民進黨立委李柏毅則從國安層面示警，指出李貞秀明知放棄國籍未果，即代表其確實具備「他國國籍」，完全不符《國籍法》中公職人員應放棄外國國籍的門檻。他擔憂，未來若涉及海巡、警政或兩岸政策等敏感業務，中國可能依其《國家情報法》要求相關人員配合，將對台灣國安造成嚴重隱患。民進黨團書記長陳培瑜也補充，立委即便在不同委員會，仍可透過索資或參與機密會議接觸核心資料，質疑韓國瑜院長若對此不作為、不表態，恐將淪為違法的幫兇，呼籲各界切勿被誤導。

原文出處：李貞秀稱返中放棄國籍「遭拒絕受理」！綠委揪關鍵：正好證明還持有中國籍

更多民視新聞報導

斷言「2026民眾黨消失」！486先生開砲痛批

蔡英文爬山花絮聽見「舒華聲音」！真相曝光全網狂讚

矢板明夫拿「百達翡麗」當賭注 ！1個月狂瘦11kg

